PlayStation Plus: Τα δωρεάν παιχνίδια του Οκτωβρίου

PlayStation Plus: Τα δωρεάν παιχνίδια του Οκτωβρίου

Η Sony για το μήνα Οκτώβριο θα προσφέρει δύο αγαπημένους τίτλους, λίγο πριν μπούμε βέβαια στη νέα γενιά και το PlayStation Plus Collection, το οποίο θα περιλαμβάνει 15 αγαπημένα παιχνίδια του PlayStation 4 για τους κατόχους του PlayStation 5. Πάμε να δούμε όμως τους δύο δωρεάν τίτλους για το PlayStation 4.

Vampyr

Ο τίτλος μας πηγαίνει στο Λονδίνο του 1918, όπου και διαδραματίζονται τα γεγονότα του παιχνιδιού. Στον έλεγχο σας έχετε τον Dr. Jonathan Reid, ένα νέο Vampyr. Ως γιατρός, θα πρέπει να βρείτε το αντίδοτο για τη γρίπη που μαστίζει τους κατοίκους της πόλης. Ως Vampyr όμως, έχετε την κατάρα να τρέφεστε από αυτούς που ορκιστήκατε να γιατρέψετε. Οι πράξεις σας μπορούν να σώσουν ή να καταστρέψουν το Λονδίνο

Διαβάστε το αναλυτικό review στο Game2.0

Need for Speed: Payback

Το Need for Speed Payback είναι μια action driving περιπέτεια του 2017, με ιστορία και εμφανείς επιρροές από τις ταινίες Fast and Furious. Διαδραματίζεται στον υπόκοσμο της Fortune Valley, με τρεις πρωταγωνιστές που έχουν στόχο να εκδικηθούν το πανίσχυρο καρτέλ που ελέγχει τα καζίνο, τους εγκληματίες και τους αστυνομικούς της πόλης.

Μάθε τα πάντα για το Need for Speed: Payback στο Game2.0