The Last Of Us Part 2: Δείτε το νέο βίντεο με το gameplay και μπείτε μέσα στο παιχνίδι

Το The Last Of Us Part 2 αναμένεται με μεγάλη αγωνία και όχι άδικα. Το επίσημο trailer κυκλοφόρησε στις 6 Μαΐου, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε μία πρώτη γεύση από το gameplay του νέου video game, χάρη στα επεισόδια μίας σειράς, με την ονομασία Inside The Last Of us Part 2.

Ωστόσο, αυτή τη φορά ήρθε το State of Play, ένα ξεχωριστό ψηφιακό event, το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα βίντεο διαρκείας περίπου 24 λεπτών. Αυτό ξεκινάει με το trailer, ενώ ακολουθεί μία μικρή επίδειξη του gameplay, με τον σκηνοθέτη του παιχνιδιού, Νέιλ Ντάκμαν, να δίνει πληροφορίες για τα νέα του χαρακτηριστικά του, τα οποία είναι πάρα πολλά.

Για την ακρίβεια, βλέπουμε την Ellie να χρησιμοποιεί σχοινί για να περάσει ένα κενό, να κολυμπάει ή να οδηγεί ακόμα και βάρκα, πράγματα που δεν έκανε στο πρώτο παιχνίδι, τη στιγμή που υπάρχουν και πολλά upgrades στα όπλα.

Βέβαια, από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια, η Ellie μεγάλωσε και είναι τώρα 19 χρονών, έχοντας εξελιχθεί σε μία σκληρή μαχήτρια, η οποία δε διστάζει να κάνει οτιδήποτε, προκειμένου να επιβιώσει.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι gamers θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν νέες τοποθεσίες, καθώς και να αντιμετωπίσουν πολεμικές φατρίες και ζόμπι, με νέου είδους πλάσματα, που είναι πιο τρομακτικά, να έχουν προστεθεί στο TLOU2.

Μάλιστα, το ένα εξ’ αυτών ονομάζεται Shambler και πρόκειται για ένα χονδροειδές, καλυμμένο με φλύκταινα, πλάσμα, που εκτοξεύει ένα σύννεφο σπόρων, ικανό να σας κάψει αν είστε κοντά του και δεν μπορείτε να του ξεφύγετε.

Όσον αφορά τον Joel, εμφανίζεται κάποιες φορές στο game, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα του. Ωστόσο, το καλύτερο του βίντεο έρχεται από το 14:28 μέχρι το τέλος του, καθώς μας βάζει στη θέση που θα θέλαμε να είμαστε όλοι στις 19 Ιουνίου, σε αυτή του gamer, παίζοντας με τον χαρακτήρα της Ellie.

Εμείς μόλις είδαμε το βίντεο, μπήκαμε κατευθείαν μέσα στο παιχνίδι, το ζήσαμε σαν να παίζουμε τώρα και γουστάραμε πολύ, το ίδιο θα κάνετε κι εσείς, όταν το δείτε, ώστε να ανυπομονείτε ακόμα περισσότερο να έρθει η ημερομηνία κυκλοφορίας του σε τρεις εβδομάδες. Μην ξεχνάτε ότι είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στο PlayStation Store.

