The Last Of US Part ΙΙ: Δείτε το πολυαναμενόμενο gameplay

Το The Last Of Us Part 2 είναι ένα video game, το οποίο αναμένεται με μεγάλη αγωνία να κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου. Μάλιστα, μαζί με το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει και μία ξεχωριστή έκδοση του PlayStation 4, με σχεδιασμό το τατουάζ της Ellie, τόσο στην κονσόλα, όσο και στο χειριστήριο DualShock και στα ασύρματα ακουστικά.

Ενόψει της κυκλοφορίας του στις 19 Ιουνίου έχουν κυκλοφορήσει αρκετά spoiler, πέραν των ανακοινώσεων και αποκαλύψεων της Sony και της Naughty Dog. Ωστόσο, από την προηγούμενη εβδομάδα η PlayStation Europe μας βάζει μέσα στο παιχνίδι μέσω της σειράς Inside The Last Of Us Part 2.

Αυτή αποτελείται από τέσσερα επεισόδια, τα οποία προβάλλονται κάθε Τετάρτη από τις 13 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου. Το πρώτο επεισόδιο ασχολήθηκε με την ιστορία του παιχνιδιού, ενώ το δεύτερο, το οποίο προβλήθηκε αυτή την Τετάρτη 20 Μαΐου, εστιάζει στο gameplay, που είναι εντυπωσιακό και μας δίνει μία πρώτη γεύση πώς θα νιώθουμε, όταν θα παίζουμε το TLOU2.

Περισσότερα, βέβαια, θα δούμε και θα βιώσουμε στις 19 Ιουνίου, όμως το μόνο σίγουρο είναι πως η αδρεναλίνη θα βρίσκεται σε κόκκινα επίπεδα, αφού θα πετάγονται ζόμπι έτοιμα να σε κατασπαράξουν από το πουθενά, τη στιγμή που ο παίκτης θα πρέπει να βρίσκει κάποιες φορές και σημεία για να κρύβεται.

Όπως σε κάθε επεισόδιο, έτσι και σ’ αυτό μιλούν διάφορα μέλη της ομάδας της Sony, που έχουν αναλάβει την κυκλοφορία του συγκεκριμένου video game, μιλώντας για τον σχεδιασμό, την τεχνολογία και τις ιδέες που έχουν αναπτύξει πάνω στο game τα τελευταία έξι χρόνια, δηλαδή από τότε που το πρώτο TLOU κυκλοφόρησε στο PlayStation 4.

Τέλος, το επόμενο επεισόδιο θα έχει τίτλο Inside the Details, κάτι που σημαίνει ότι θα μάθουμε διάφορες λεπτομέρειες, που αφορούν το παιχνίδι και δεν τις ξέρουμε ακόμα. Υπενθυμίζουμε πως το The Last Of Us Part 2 είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στο PlayStation Store.

