The Last Of Us Part 2: Διέρρευσαν spoiler με την υπόθεση του νέου video game

Μέσα στις ανακοινώσεις, που αφορούσαν την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου video game The Last Of Us Part 2, υπήρξαν και κάποια σπόιλερ. Αυτά αφορούσαν στην υπόθεση και το σενάριο του δεύτερου παιχνιδιού του TLOU, ώστε να προκληθεί αναστάτωση στα φόρουμ από τους gamers, που αναμένουν με αγωνία να βγει στην κυκλοφορία.

Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν αποκαλύπτονται για τα εν λόγω spoiler, παρά μόνο οι φήμες ότι διέρρευσαν από εργαζόμενο της Naughty Dog, ο οποίος είναι δυσαρεστημένος με τη μεταχείριση που έχει από την εταιρεία προς το πρόσωπό του.

Μάλιστα, η κίνησή του σήκωσε έντονη συζήτηση γύρω από το θέμα, με κάποιες πλευρές να υποστηρίζουν ότι το άξιζε αυτό η Naughty Dog επειδή ασκεί μεγάλη πίεση στους εργαζομένους της για να ολοκληρώσουν τα μεγάλα σε χωρητικότητα video games, όπως αποτελεί το The Last Of Us Part 2, που θα γίνει η μεγαλύτερη σε μέγεθος GB αποκλειστικότητα του PlayStation 4.

Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, καθώς αρκετοί λένε ότι έτσι δημιουργείται πλήγμα, όχι μόνο στα αφεντικά της εταιρείας, αλλά και στους υπόλοιπους εργαζομένους της, με δεδομένο ότι έχει εκτεθεί η σκληρή δουλειά τους μέσω των προαναφερθέντων spoiler.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Επίσης, αφού διέρρευσαν τα spoiler, ακούγεται η άποψη ότι πλέον πολλοί δε θέλουν να παίξει το video game, κάτι που θα φανεί στην πράξη. Πάντως, η Naughty Dog έδωσε την απάντησή της μέσα από τον λογαριασμό της στο Twitter, όπου παρότρυνο τον κόσμο να αποφεύγει τα spoiler.

«Γνωρίζουμε ότι οι τελευταίες ημέρες είναι απίστευτα δύσκολες για σας. Νιώθουμε το ίδιο. Είναι απογοητευτικό να βλέπουμε τη δημοσίευση του πλάνου εξέλιξης προ κυκλοφορίας. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να αποφύγετε τα spoiler και μην το κάνετε γι’ άλλους.

Το Last Of Us Part 2 θα είναι σύντομα στα χέρια σας. Δεν έχει σημασία τι βλέπετε και τι ακούτε, η τελική εμπειρία θα αξίζει», ανέφερε στην ανάρτησή της η εταιρεία, που έχει αναλάβει τον προγραμματισμό του παιχνιδιού.

Όσο για τον άνθρωπο, που είναι υπεύθυνος για όλα αυτά, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα με το νόμο, όταν βρεθεί. Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι το The Last Of Us Part 2 θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου από τη Sony Interactive Entertainment αποκλειστικά και μόνο για το PS4.

Πηγή