The Last Of Us Part 2: Βρέθηκαν οι υπεύθυνοι για τις διαρροές, δε σχετίζονται με Sony, Naughty Dog

Πριν από λίγες μέρες αποκαλύφθηκε ότι διέρρευσαν spoiler με το περιεχόμενο και την υπόθεση του The Last Of Us Part 2, προκαλώντας αναστάτωση στους gamers, που έσπευσαν να καταθέσουν τις απόψεις τους στα φόρουμ.

Πέραν των spoiler, υπήρξαν και φήμες ότι επρόκειτο για εργαζόμενο της Naughty Dog, ο οποίος είναι δυσαρεστημένος με τη μεταχείριση που έχει από την εταιρεία προς το πρόσωπό του, ώστε να βγει εις πέρας το δύσκολο έργο να είναι έγκαιρα έτοιμο το παιχνίδι.

Ωστόσο, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού από τη Sony επιβεβαιώθηκε πως αναγνώρισε τους υπεύθυνους για τις διαρροές και ότι δε σχετίζονται ούτε με αυτή, ούτε με την προγραμματίστρια του νέου video game.

Μάλιστα, η φίρμα, η οποία είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του TLOU, δε θέλησε να προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες, τονίζοντας πως οι όποιες πληροφορίες έχει στα χέρια της είναι μέρος της έρευνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Η Sony επιβεβαίωσε στο GamesIndustry.biz ότι έχει αναγνωρίσει τα πρώτα υπεύθυνα άτομα για τις διαρροές νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, λέγοντας ότι δε σχετίζονται με τη Sony Interactive Entertainment ή τη Naughty Dog, όπως φημολογούταν.

Η εταιρεία κυκλοφορίας αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια, λέγοντας ότι οι πληροφορίες είναι τώρα θέμα έρευνας σε εξέλιξη», αναφέρει σε άρθρο του το GamesIndustry. Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η κυκλοφορία του The Last Of Us Part 2 ήταν προγραμματισμένη για τις 29 Μαΐου, αλλά αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου λόγω του κορονοϊού.

Πηγή 1

Πηγή 2