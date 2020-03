Το gaming βρίσκεται σε σημείο ζενίθ εξαιτίας του κορονοϊού

Ο κορονοϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται στις χώρες του κόσμου, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι να βρίσκονται στα σπίτια τους, περνώντας τον χρόνο τους είτε με την βοήθεια του gaming ή με την χρήση διαφόρων υπηρεσιών όπως είναι το Netflix, Disney+ και άλλα. Το gaming όμως προτιμάει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αφού τα νούμερα και οι ταυτόχρονοι παίχτες που υπάρχουν στις διάφορες πλατφόρμες πραγματικά ζαλίζουν.

Το Steam για παράδειγμα έφτασε το προηγούμενο διάστημα τους 23 εκατομμύρια ταυτόχρονους ενεργούς χρήστες. Στην Ιταλία αναφέρεται μία μεγάλη αύξηση στην χρήση του bandwidth από παίχτες που συμμετείχαν σε ηλεκτρονικά παιχνίδια όπως είναι το Fortnite. Η Telecom Italia αναφέρει αύξηση 70% τις μέρες του lockdown.

Players should once again be able to sign in and access Xbox Live services normally! Thank you for your patience and as always, we're listening. https://t.co/fD18Mjpx6W

— Xbox Support (@XboxSupport) March 15, 2020