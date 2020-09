Xbox Series X και S: Έτσι θα λειτουργούν οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι

Η νέα γενιά κονσόλων είναι και μία από τις πολυπλοκότερες που έχουμε δει μέχρι σήμερα, όχι μόνο για το χάος των προ-παραγγελιών αλλά και στο τι θα μπορεί να κάνει η κάθε κονσόλα. Ένα από αυτά τα θέματα ήταν και η υποστήριξη εξωτερικών σκληρών δίσκων στα Xbox Series X και Xbox Series S, με τη Microsoft να τοποθετείται επίσημα επί του θέματος.

Σε συνέντευξη του στην ιστοσελίδα Xbox Wire ο Jason Ronald, Xbox Director of Program Management, ανακοίνωσε πως οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι θα παίζουν απευθείας όλα τα παιχνίδια των προηγούμενων γενεών, δηλαδή των Xbox One, Xbox 360 και Xbox. Όσοι έχουν ήδη USB 3.1 HDD ή SSD θα μπορούν απλά να αποσυνδέσουν το δίσκο από το Xbox One τους και να το συνδέσουν στα Series X/S, με όλα τα παιχνίδια να είναι άμεσα διαθέσιμα για εκκίνηση.

Επίσης, τα παιχνίδια από τον εξωτερικό δίσκο ή το δίσκο επέκτασης μνήμης των Xbox Series X/S θα υποστηρίζουν τη λειτουργία Quick Resume, δηλαδή θα μένουν στο παρασκήνιο όταν παίζετε άλλα παιχνίδια και θα μπορούν να συνεχίσουν άμεσα όταν το επιθυμείτε. Για τους τίτλους νέας γενιάς, ο εξωτερικός δίσκος θα μπορεί να χρησιμεύει ως μέσω αποθήκευσης, αλλά θα πρέπει να κάνετε μεταφορά τα παιχνίδια στον εσωτερικό δίσκο για να παίξουν.

