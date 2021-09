Beyond 4.0: Το μεγαλύτερο συνέδριο τεχνολογίας για Α.Ι. έρχεται στην Θεσσαλονίκη

Δευτέρα, 20/09/2021 · Αλέξανδρος Παππάς

Το BEYOND 4.0 είναι το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη Βιομηχανία 4.0 στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την περιοχή MENA, η 1η διεθνής έκθεση για την τεχνολογία και την καινοτομία. Η έκθεση έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις σημερινές ανάγκες και να γίνει το σημείο συνάντησης των λαμπρότερων μυαλών, ταλέντων αλλά και προϊόντων όλου του κόσμου. Από κορυφαίους ομιλητές και εκθέσεις μέχρι την ανοιχτή καινοτομία, ζωντανές εμπειρίες και λανσαρίσματα προϊόντων η Ελλάδα θα ζήσει για πρώτη φορά το συνέδριο Beyond 4.0. Συγκεντρωμένοι σε μια σκηνή όλοι όσοι ξεζωρίζουν στον τομέα των καταναλωτικών τεχνολογιών θα έχουν την ευκαιρία να συνυπάρξουν σε μια υβριδική πλατφόρμα που στοχεύει στη μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή και θα συμβάλλει εποικοδομητικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρα μας.

Θεματολογία BEYOND 4.0

Το κύριο θέμα της τεχνολογικής πλατφόρμας του BEYOND 4.0 θα είναι το “THE FUTURE of AI”. Το θέμα θα αναπτυχθεί μέσω της εμπορικής έκθεσης με τα σήματα υψηλής τεχνολογίας, συνέδριο υψηλού επιπέδου με κεντρικούς ομιλητές, παράλληλα συνέδρια, εργαστήρια που οργανώνονται από startups αλλά και μεγάλες εταιρείες, παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών, στρογγυλά τραπέζια και δικτύωση για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν: AI in Economy, AI in Education, AI in Health, AI in Robotics, AI in Cybersecurity, AI – in Mobile & Telecom, AI in Business και πολλά άλλα.

BEYOND 4.0

Πότε: 14-16 Οκτωβρίου 2021

Που: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Παρά την πρόσφατη και συνεχιζόμενη κρίση υγείας του COVID-19 και τις άνευ προηγουμένου αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα όλων των κοινωνιών σε όλο τον κόσμο, το συνέδριο BEYOND 4.0θα λάβει χώρα, ως φυσικό γεγονός, στη Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2021. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα υγείας.