Δεν πωλείται τελικά η Warner Bros. Interactive από την AT&T

Τον προηγούμενο μήνα είχε ανακοινωθεί και επίσημα πως η AT&T ήταν έτοιμη να πωλήσει τα studio παιχνιδιών της Warner Bros. Interactive, με τη Microsoft να επιθυμεί να αγοράσει αρκετά από τα studio και της IP. Τελικά, η εταιρεία αποφάσισε να μην πουλήσει κανένα από τα τμήματα της και να επικεντρωθεί στην αναδιάρθρωση τους.

Στην ανακοίνωση της εταιρείας στην επίσημη ιστοσελίδα της, γνωστοποιούνται οι αναδιοργανώσεις που θα γίνουν μέσα στην ίδια την εταιρεία, με κάποια τμήματα να ενώνονται και νέα καθήκοντα να δίνονται στα ήδη υφιστάμενα πρόσωπα που βρίσκονται σε υψηλόβαθμες θέσεις, σε μία προσπάθεια περιορισμού των εξόδων.

Για τη Warner Bros. Interactie, ο CEO Jason Kilar δήλωσε:

H Warner Bros. Interactive παραμένει κομμάτι της ομάδας Studios and Networks, μαζί με την ομάδα Global Brands and Franchises, συμπεριλαμβανομένων της DC, με επικεφαλής τον Pam Lifford, αλλά και την επιχείρησης Kids, Young Adults and Classics, με επικεφαλής τον Tom Ascheim. Όλες οι ομάδες επικεντρώνονται στην προσέλκυση των θαυμαστών με τα παιχνίδια και τις διαδραστικές εμπειρίες που προσφέρουμε.