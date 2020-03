Facebook: Δίνει bonus 1.000 δολάρια σε κάθε υπάλληλο λόγω του κορονοϊού

Κάθε εταιρεία στον πλανήτη έχει επηρεαστεί από τον κορονοϊό ο οποίος έχει καταφέρει γρήγορα να εξαπλωθεί παντού, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αναγκαστούν είτε να κλείσουν οριστικά, είτε να ζητήσουν από τους υπάλληλους τους να εργαστούν από το σπίτι. Μετά την Amazon η οποία ανακοίνωσε ότι θα μοιράσει $5 εκατομμύρια σε εταιρείες στο Σιάτλ, έρχεται ο Mark Zuckerberg να ανακοινώσει ότι η Facebook θα δώσει επιπλέον $1.000 στους υπαλλήλους της. Τα bonus αυτά θα δοθούν στους υπαλλήλους από τις αρχές Απριλίου.

Facebook CEO Zuckerberg announced internally that all 45K employees are getting $1,000 in cash and will earn at least their full bonuses for their six-month review. It’s the boldest step yet by a large co. to offset the financial impact of coronavirus. https://t.co/HwBuW0IIj8

— Alex Heath (@alexeheath) March 17, 2020