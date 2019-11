IFA 2020: Ετοιμαζόμαστε από τώρα για την μεγάλη έκθεση τεχνολογίας

Την τελευταία λέξη της τεχνολογίας θα φιλοξενήσει στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου, από τις 4 έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2020, η Διεθνής Έκθεση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών – Internationale Funkausstellung Berlin (IFA). Το Techblog θα είναι εκεί για ακόμα μια χρονιά! Λίγο νωρίτερα θα έχουμε επισκεφτεί αρχές Ιανουαρίου την έκθεση CES 2020 στο Λας Βέγκας και τέλος Φεβρουαρίου την MWC 2020 στη Βαρκελώνη. Να πούμε καλή χρονιά από σήμερα;!?

Στους χώρους της διοργάνωσης, που αποτελεί την πλέον καθιερωμένη, αλλά και πρωτοπόρο διεθνή έκθεση στον κλάδο των ηλεκτρονικών καταναλωτικών αγαθών (consumer electronics), καθώς και του οικιακού εξοπλισμού (home appliances), θα παρουσιαστούν:

– Ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά: Audio, Hi-Fi, High End, TV & Video, MP3, Blu-Ray, κινητά, tablets, media, DVD, ψηφιακή τηλεόραση, καλωδιακή και δορυφορική τεχνολογία,

– Λευκές συσκευές: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές,

– Multimedia: TV/PC, Internet, Online, Edutainment, Παιχνίδια,

– Προϊόντα πληροφορικής: Online, Software/Hardware, Internet, εξοπλισμός Home-Office,

– Broadcasting: Ψηφιακή τηλεόραση, Multimedia Broadcasting,

– Ψηφιακή φωτογράφιση

IFA 2019

Στο επίκεντρο της έκθεσης IFA 2019 (το Techblog ήταν Official Media Partner) παρουσιάσθηκαν όλες οι τελευταίες τεχνολογίες σχετικά με τα Fitness Watches με Music Player, την Ultra High Definition στις τηλεοράσεις, το συνδυασμό διαδικτύου και τηλεόρασης, τα smartwatches, τα νέα tablets, τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση, την εύκολη και «έξυπνη» χρήση των συσκευών και μία σειρά από υψηλής τεχνολογίας προϊόντα από όλες τις επώνυμες εταιρίες του κλάδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η IFA 2019 φιλοξένησε σε μια έκταση 161.200 τ.μ. περί τους 2.000 εκθέτες, μεταξύ αυτών και την ελληνική εταιρία SEIOS SYN.P.E.. Ο αριθμός των εμπορικών επισκεπτών ανήλθε σε 245.000, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 2.800 εκπρόσωποι των ΜΜΕ, οι οποίοι κάλυψαν δημοσιογραφικά 160 χώρες.

IFA GLOBAL MARKETS

Ιδιαίτερη απήχηση στους επισκέπτες είχε η IFA GLOBAL MARKETS, η οποία έλαβε χώρα για τέταρτη φορά στο STATION-Berlin. Πρόκειται για μία πλατφόρμα B2B συναντήσεων, σχεδιασμένη αποκλειστικά για εμπορικούς επισκέπτες, η οποία κάλυψε συνολικά 20.000 τ.μ.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης και για έκτη συνεχή φορά πραγματοποιήθηκε, στον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, το Συνέδριο των “top-ranking thinkers & doers” του κλάδου, IFA+ Summit, με σύνθημα „Next Level of Thinking” και κεντρική θεματολογία ”The Rise of Dataism”, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 550 ομιλητές.

IFA NEXT

Στο πλαίσιο της IFA NEXT φιλοξενήθηκαν για δεύτερη φορά οι IFA NEXT Startup Days, ένα σημείο προβολής των startup εταιριών του κλάδου, που συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις με καταξιωμένες εταιρίες της σχετικής αγοράς. Φέτος, στο δυναμικό της IFA NEXT, προστέθηκε το Camp IFA στην αίθουσα 26, αποκλειστικά για μαθητές, που αποτέλεσε ιδανικό μέρος για smart ideas και για όλα τα τελευταία trends της τεχνολογίας.

Shift Automotive

Το Συνέδριο Shift Automotive (το Autonomous.gr ήταν Official Media Partner), είχε σημαντική ανταπόκριση από το κοινό και στο πλαίσιο αυτού, ειδικοί στους τομείς αυτοματισμού και ηλεκτρικών συζήτησαν το πώς οι νέες τεχνολογίες μεταβάλλονται ταχύτατα, επιδρώντας καταλυτικά στην ανάπτυξη βασικών βιομηχανικών και εμπορικών κλάδων.

CE Week

Στο μεταξύ, η IFA ως διεθνής διοργάνωση, ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώπης και αναπτύσσεται συνεχώς παγκοσμίως. Έτσι, στο δυναμικό της προστέθηκε η CE Week, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2019, στο Jacob K. Javits Συνεδριακό Κέντρο. Αποτέλεσε το κέντρο της καινοτομίας και των αναδυόμενων trends της τεχνολογίας και έθεσε σαν στόχο τη δημιουργία νέων συνεργειών μεταξύ της Ευρώπης και της Αμερικής. Η επόμενη έκθεση θα διοργανωθεί στις 10 – 11.06.2020.

CE China

Τέλος, για 5η χρονιά και συγκεκριμένα στις 24 – 26.09.2020, θα διεξαχθεί στην Κίνα και πιο συγκεκριμένα στη Guangzhou, η CE China International Brand Show for Consumer Electronics. Πρόκειται για μια σύγχρονη πλατφόρμα τεχνολογίας, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε υποψήφιους αγοραστές, ώστε να επεκτείνουν την εμπορική τους δραστηριότητα στις αγορές της Κίνας και γενικότερα της Ασίας.