Η Apple συνεργάζεται με την BMW για την ανάπτυξη ψηφιακού κλειδιού

Νέες πληροφορίες που προέρχονται από κώδικα του iOS 14 αποκαλύπτουν ότι η Apple εργάζεται πάνω σε μία νέα λειτουργία ονόματι “CarKey” η οποία θα μετατρέψει τα iPhone σε digital κλειδί αυτοκινήτου. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες δείχνουν ότι ο Αμερικανικός κολοσσός συνεργάζεται με την BMW, η οποία αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Να υπενθυμίσουμε ότι η BMW ήταν από τις πρώτες εταιρείες η οποία χρησιμοποίησε το Wireless CarPlay της Apple στα αυτοκίνητα της. Πιθανόν, αυτό το Digital Key να υποστηρίζουν μόνο τα iPhone 11 και τα νεότερα iPhone που θα κυκλοφορήσουν ωστόσο αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Επιπλέον, το Digital Key μπορεί αν υποστηριχθεί και από τα tablet σε αυτό το σημείο όμως παραμένει επίσης άγνωστο αν το CarKey ή όπως αλλιώς και αν ονομάζεται, θα υποστηρίζεται από τα iPad.

Ready to take the i8 for a spin @MaxWinebach? pic.twitter.com/bmKqY71BEd

— Dongle (@DongleBookPro) March 23, 2020