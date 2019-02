Google Project Stream: Gaming Press Event τον Μάρτιο

Τον ερχόμενο μήνα, θα πραγματοποιηθεί το Game Developers Conference (GDC) κι όπως όλα δείχνουν, η Google έχει σκοπό να παρουσιάσει υλικό που σχετίζεται με το gaming.

Εχτές το βράδυ, η Google ξεκίνησε την αποστολή προσκλήσεων στους δημοσιογράφους, σχετικά με μία συνέντευξη τύπου που θα παραθέσει σχετική με το Gaming. Η συνέντευξη θα είναι στα πλαίσια του Game Developers Conference, τον επόμενο μήνα.

Η πρόσκληση, έχει ένα gif, ένα απλό μήνυμα “all will be revealed” και την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη (19 Μαρτίου και ώρα 10AM PT / 1PM ET).

Φέτος η Google, έχει σκοπό να δείξει διαφορετικά πράγματα. Τους τελευταίους μήνες δουλεύει πάνω στην υπηρεσία Project Stream. Η υπηρεσία αυτή, θα επιτρέπει στον χρήστη να κάνει stream τα παιχνίδια του, μέσω του Chrome. Η πρώτη δοκιμή για το κοινό, έγινε πριν λίγο καιρό, με το Assassin’s Creed Odyssey, να είναι το πρώτο και μοναδικό παιχνίδι που δοκιμάστηκε δημοσίως με την νέα υπηρεσία του Project Stream.

Τα Public Test της Google, ολοκληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα και τώρα η εταιρεία σχεδιάζει την επίσημη κυκλοφορία. Η Google, καλείται να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, καθώς η Microsoft ετοιμάζει την δική της υπηρεσία stream το xCloud, η Amazon ναι μεν έχει εξαγοράσει το Twitch αλλά δεν πρόκειται να μείνει εκεί, ενώ η Nvidia και η Sony, βρίσκονται ήδη στον χώρο του streaming.

Πηγή

Μάθε για: Google, Project Stream

Συντάκτης: Νεραντζούλα Θεοδωροπούλου.