Με το P30 η Huawei εμπαίζει την Apple και τρελαίνει το κοινό

Εχθές η Apple ανακοίνωσε μία πληθώρα υπηρεσιών και το ίντερνετ ενθουσιάστηκε. Από την άλλη η Huawei σήμερα θα παρουσιάσει επίσημα τη σειρά Huawei P30 στο Παρίσι και το Techblog θα είναι εκεί για να σας κρατά ενήμερους, γι’ αυτό μείνετε συντονισμένοι.

Το γεγονός ότι οι δύο εταιρείες κάνουν η μία εκδήλωση μετά την άλλη, είναι εντελώς τυχαίο. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η Huawei βρίσκεται εδώ και καιρό σε “κόντρα” με την Apple. Ως απόρροια αυτής της “κόντρας” η Huawei Ιρλανδίας δεν μπόρεσε να κρατηθεί και αποφάσισε να εμπαίξει την Apple και έκανε tweet μία φωτογραφία στην οποία γράφει “Ευχαριστούμε για την προετοιμασία Tim”.

Thanks for the warm up, now on to the main event… #RewriteTheRules #HuaweiP30#AppleEvent pic.twitter.com/DBn72uZE3Z

