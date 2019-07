Netflix: Η αύξηση των τιμών είχε αποτέλεσμα τη μείωση των Αμερικάνων συνδρομητών

Το Netflix ανακοίνωσε τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου του 2019, τα οποία αποκάλυψαν πως η υπηρεσία κέρδισε πολύ λιγότερους συνδρομητές από ότι υπολόγιζε και για πρώτη φορά από το 2011 έχασε αρκετούς συνδρομητές στην Αμερική.

Η συνδρομητική υπηρεσία έχασε περίπου 130.000 συνδρομητικές στην Αμερική, και κέρδισε 2,7 εκατομμύρια νέους συνδρομητές στις υπόλοιπες αγορές. Αυτά τα νούμερα απέχουν κατά πολύ από τα 5 εκατομμύρια που υπολόγιζε ότι θα κερδίσει.

Μία από τις βασικές αιτίες μείωσης των Αμερικάνων συνδρομητών είναι ο αυξημένος ανταγωνισμός λόγω των υπολοίπων συνδρομητικών υπηρεσιών, όπως η Apple, το HBO και η Disney. Κάποιοι επιπλέον λόγοι, σύμφωνα με τον CEO του Netflix, Reed Hastings, είναι η αύξηση των τιμών όπως και στην Ελλάδα καθώς και η έλλειψη νέου original περιεχομένου.

Ο Hastings αναφέρει ότι η μείωση του αριθμού των συνδρομητών στο Netflix ήταν μεγαλύτερη σε περιοχές που η εταιρεία αύξησε τις τιμές, και θεωρεί πως ο ανταγωνισμός δεν έχει σχέση διότι δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική αλλαγή σε αυτόν τον τομέα.

Επιπλέον, ο Hastings δήλωσε πως αναμένει αύξηση των κερδών κατά το τρίτο τρίμηνο, αφού στις αρχές του μήνα κυκλοφόρησε η τρίτη σεζόν του Stranger Things, και θα βγουν νέες σεζόν των La Casa de Papel (Money Heist), The Crown, Orange is the New Black, καθώς και μεγάλες ταινίες όπως το The Irishman από τον Martin Scorsese και το 6 Underground με τον Ryan Reynolds.

Όσον αφορά το Friends και το The Office, δύο από τα πιο δημοφιλή σόου της υπηρεσίας. Το Netflix έχασε τα δικαιώματα και θα τα αποσύρει από την πλατφόρμα το 2020. Ωστόσο, ο Hastings θεωρεί πως αυτό θα απελευθερώσει budget για νέο original περιεχόμενο.

Ο Hastings έκλεισε αναφέροντας ότι αν και τους επόμενους μήνες θα κυκλοφορήσουν νέες συνδρομητικές υπηρεσίες, αυτό δεν τον φοβίζει. Οι Αμερικάνοι χρήστες αφιερώνουν το 10% του τηλεοπτικού τους χρόνου στο Netflix, κάτι που δίνει περιθώρια στην πλατφόρμα για περεταίρω ανάπτυξη.

Όπως και να έχει για τους καταναλωτές δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή η συνδρομή σε πολλές streaming υπηρεσίες, διότι το κόστος αυξάνεται εκθετικά και ο κάθε ένας κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει την επιλογή του.

