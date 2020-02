Netflix: Νέες ρυθμίσεις σταματούν την αυτόματη αναπαραγωγή

Εδώ και σχεδόν 5 χρόνια οι χρήστες του Netflix διαμαρτύρονταν για τα previews των ταινιών και σειρών που έπαιζαν αυτόματα στην αρχική σελίδα, όταν το ποντίκι πήγαινε πάνω σε μία καταχώρηση.

Τέρμα στα εκνευριστικά autoplay previews

Τώρα, ο κολοσσός του streaming μέσω ενός tweet δήλωσε ότι σε μερικούς χρήστες αρέσει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, σε άλλους όχι και τόσο. Οπότε, αποφάσισε να προσθέσει την επιλογή οι συνδρομητές να μπορούν να απενεργοποιούν τα autoplay previews.

Όσοι ενδιαφέρονται να κλείσουν αυτή τη ρύθμιση θα πρέπει να συνδεθούν στον λογαριασμό τους στο Netflix μέσω υπολογιστή και να επιλέξουν το προφίλ στο οποίο θέλουν να την απενεργοποιήσουν.

Έπειτα, από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, πρέπει να μπουν στο “Playback settings” και απενεργοποιήσουν την επιλογή “Autoplay previews while browsing on all devices”.

Από το ίδιο σημείο μπορεί να απενεργοποιηθεί η αυτόματη αναπαραγωγή του επόμενου επεισοδίου. Πρόκειται, για ένα ακόμα χαρακτηριστικό που εκνευρίζει αρκετούς χρήστες.

Το Netflix σημειώνει ότι υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει η αυτόματη αναπαραγωγή των previews ακόμη και αν κάποιος απενεργοποιήσει τη ρύθμιση, διότι η εφαρμογή της εν λόγω αλλαγής ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Αν κάποιος θέλει να εφαρμοστεί άμεσα η αλλαγή, τότε μπορεί να μεταφερθεί σε ένα άλλο προφίλ και μετά να επιστρέψουμε στο αρχικό.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η ρύθμιση πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε προφίλ χρήστη. Ωστόσο, ισχύει για όλες τις συσκευές στις οποίες ο χρήστης έχει συνδέσει τον λογαριασμό του.

Πηγή