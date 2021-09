Netflix Οκτώβριος 2021: Όλες οι νέες κυκλοφορίες, ταινίες, σειρές στην Ελλάδα

Δευτέρα, 27/09/2021 · Αλέξανδρος Παππάς

Αυτή είναι η λίστα με όλες τις νέες κυκλοφορίες σε ταινίες και σειρές που θα προβληθούν τον Οκτώβριο του 2021 στην Ελλάδα από το Netflix. Το Netflix αποτελεί μιας από τις κορυφαίες υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω streaming παγκοσμίως με τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet.

ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

01/10/2021

Οικιακή Βοηθός: Σειρά μίας σεζόν

MAID

Αφού δραπετεύει από μια κακοποιητική σχέση, μια νεαρή μητέρα βρίσκει δουλειά ως καθαρίστρια, καθώς παλεύει να ζήσει το παιδί της και να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον.

04/10/2021

Στη Γειτονιά μου: Σεζόν 4

On My Block: Season 4

Δύο χρόνια αφού οι δρόμοι τους χώρισαν, οι Ρούμπι, Τζαμάλ, Μονσέ και Σίζαρ βιώνουν νέες απειλές και πρέπει να αποφασίσουν αν η φιλία τους είναι όντως αδελφική.

07/10/2021

Ο Κώδικας των Δισεκατομμυρίων Δολαρίων: Σειρά μίας σεζόν

The Billion Dollar Code

Στο Βερολίνο του ’90, ένας καλλιτέχνης και ένας χάκερ εφευρίσκουν έναν νέο τρόπο για να βλέπουν τον κόσμο. Χρόνια μετά, τρέχουν την Google στα δικαστήρια για την πατέντα.

08/10/2021

Pretty Smart: Σεζόν 1

Pretty Smart

Η διαβαστερή Τσέλσι ανακαλύπτει ότι έχει πολλά να μάθει ακόμα για την ευτυχία, όταν αναγκάζεται να μετακομίσει με τη ζωηρή της αδελφή και τους τρεις συγκατοίκους της.

08/10/2021

Οικογενειακή Επιχείρηση: Σεζόν 3

Family Business: Season 3

Αιχμάλωτοι σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι, οι Αζάν έρχονται αντιμέτωποι με ευέξαπτους απαγωγείς, ένα αδιανόητο νέο προϊόν και ένα απίστευτο οικογενειακό μυστικό.

14/10/2021

Άλλη Ζωή: Σεζόν 2

Another Life: Season 2

Η κατάσταση είναι κρίσιμη για τη Νίκο και το πλήρωμά της που γίνονται μάρτυρες του αφανισμού ενός πλανήτη. Πώς διαπραγματεύεται κανείς με τόσο βάναυσους εξωγήινους;

15/10/2021

Εσύ: Σεζόν 3

You: Season 3

Παντρεμένοι πλέον και με ένα παιδί, ο Τζο και η Λοβ προσπαθούν να ζήσουν μια κανονική ζωή στο εύπορο Μάντρε Λίντα. Όμως, οι παλιές συνήθειες δεν κόβονται εύκολα.

22/10/2021

Locke & Key: Σεζόν 2

Locke & Key: Season 2

Η σειρά μαγικού μυστηρίου από κόμικ των Τζο Χιλ και Γκάμπριελ Ροντρίγκεζ επιστρέφει για μια νέα σεζόν.

22/10/2021

Inside Job: Μέρος 1

Inside Job

Για τους υπαλλήλους του τμήματος εσωτερικών συνωμοσιών, οι συνωμοσίες δεν μένουν απλώς στη θεωρία – είναι αληθινές. Και η συγκάλυψή τους είναι σκέτη ταλαιπωρία.

22/10/2021

Adventure Beast: Ο Περίεργος Κόσμος των Ζώων: Σεζόν 1

Adventure Beast

Ο ειδικός άγριας ζωής Μπράντλεϊ Τρέβορ Γκριβ γυρίζει τον κόσμο και ζει περιπέτειες, αποκαλύπτοντας παράξενες, απίθανες και απόλυτα ασήμαντες πληροφορίες για τη φύση.

22/10/2021

Δυναστεία: Σεζόν 4

Dynasty: Season 4

Ένας γάμος, μια κηδεία, ένα νέο μέλος στην οικογένεια και πολύ δράμα για τους Κόλμπι και τους Κάριγκτον σε αυτήν τη σεζόν.

29/10/2021

Μυθομανής: Σεζόν 2

Mythomaniac: Season 2

Καθώς η αλήθεια για τον Λορέντζο αποκαλύπτεται, η Ελβιρά προσπαθεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά της που βρίσκει διέξοδο και παρηγοριά σε νέες ιδέες και έρωτες.

29/10/2021

Ο Κόλιν σε Άσπρο και Μαύρο: Σεζόν 1

Colin in Black & White

Αυτή η δραματική σειρά των Κόλιν Κάπερνικ και Έιβα Ντουβερνέ σκιαγραφεί τα σχολικά χρόνια του Κάπερνικ και τις εμπειρίες που τον ώθησαν να γίνει ακτιβιστής.

29/10/2021

Ο Χρόνος που Σου Δίνω: Σεζόν 1

The Time It Takes

Η Λίνα μετακομίζει, ψάχνει δουλειά και δοκιμάζει νέα πράγματα… προσπαθώντας να ξεχάσει την πρώτη της αγάπη. Πρωταγωνιστούν οι Νάντια ντε Σαντιάγο και Άλβαρο Θερβάντες.

Έρχεται τον Οκτώβριο

Αστρολογικός Οδηγός για Ραγισμένες Καρδιές: Σεζόν 1

An Astrological Guide for Broken Hearts

Μια σουρεαλιστική και κωμική σειρά από το μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Σίλβια Τζούκα.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

01/10/2021

Ο Ένοχος

The Guilty

Ένας αστυνομικός που υποβιβάζεται σε θέση χειριστή κέντρου έκτακτης ανάγκης παλεύει να σώσει μια γυναίκα που καλεί, σε μια μέρα με τρομακτικές αποκαλύψεις.

01/10/2021

Νταϊάνα: Το Μιούζικαλ

Diana: The Musical

Η λαμπερή και καταστροφική ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα είναι στο επίκεντρο αυτού του πρωτότυπου μιούζικαλ που γυρίστηκε πριν από την επίσημη πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ.

05/10/2021

Πώς να Ξεφύγεις από τον Undertaker

Escape The Undertaker

Μπορεί η New Day να γλιτώσει από τις εκπλήξεις στην τρομακτική έπαυλη του Αντερτέικερ; Εσείς αποφασίζετε για την τύχη της σ’ αυτήν τη διαδραστική ταινία με θέμα το WWE.

06/10/2021

Κάποιος Μπήκε στο Σπίτι σου

There’s Someone Inside Your House

Η Μακάνι και οι φίλοι της στο λύκειο Όσμπορν προσπαθούν να εντοπίσουν και να σταματήσουν έναν μασκοφόρο φονιά που αποκαλύπτει τα μεγαλύτερα μυστικά των μαθητών.

08/10/2021

Μνησικακία

Grudge

Ένας επιτυχημένος εισαγγελέας μπλέκει σε ένα επικίνδυνο μυστήριο.

08/10/2021

Ο Αδερφός μου, η Αδερφή μου

My Brother, My Sister

Με εντολή της διαθήκης του πατέρα τους, τα αδέλφια Νικ και Τέσλα και τα παιδιά της Τέσλα συγκατοικούν και πρέπει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες για να γίνουν οικογένεια.

13/10/2021

Απόσταση Ασφαλείας

Fever Dream

Η φορτισμένη σχέση μεταξύ δύο νεαρών μαμάδων, η μία επισκέπτρια και η άλλη ντόπια, αποκαλύπτει μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή και μια πνευματική συντριβή.

14/10/2021

Μια Νύχτα στο Παρίσι

One Night in Paris

Αγαπημένοι σταρ του σταντ απ ανεβαίνουν ξανά στις σκηνές των πιο γνωστών κωμικών κλαμπ του Παρισιού.

15/10/2021

Το Ταξίδι

The Trip

Για να λήξει τον γάμο του, ένα αντρόγυνο αποφασίζει να σκοτώσει ο ένας τον άλλο σε ένα απομακρυσμένο εξοχικό, αλλά σύντομα έρχεται αντιμέτωπο με μια μεγαλύτερη απειλή.

15/10/2021

Η Τετράδα

The Four of Us

Μετά από μια αποτυχημένη αλλαγή συντρόφων, τέσσερις φίλοι φτάνουν σε μια απομακρυσμένη παραλία για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και να αποδεχτούν τη βαθύτερη αλήθεια.

20/10/2021

Νυχτερινά Δόντια

Night Teeth

Ένας νεαρός οδηγός μεταφέρει δύο μυστηριώδεις γυναίκες σε μια νύχτα ξέφρενου πάρτι. Όταν όμως εκείνες αποκαλύπτουν την αληθινή τους φύση, πρέπει να παλέψει για να σωθεί.

20/10/2021

Οδός Ανθρωπιάς 8

Stuck Together

Όταν την περίοδο της πανδημίας το Παρίσι μπαίνει σε καραντίνα, οι ιδιαίτεροι κάτοικοι μιας πολυκατοικίας πρέπει να συνηθίσουν μια νέα ζωή – και ο ένας τον άλλο.

27/10/2021

Hypnotic

Hypnotic

Νιώθοντας ότι βρίσκεται σε προσωπικό και επαγγελματικό αδιέξοδο, η Τζεν ζητά βοήθεια από έναν μυστηριώδη υπνοθεραπευτή και παρασύρεται σε ένα μοιραίο ψυχολογικό παιχνίδι.

27/10/2021

Κανείς δεν Κοιμάται στο Δάσος Απόψε: Μέρος 2

Nobody Sleeps in the Woods Tonight Part 2

Το σίκουελ της ταινίας τρόμου του 2020 παρουσιάζει νέους χαρακτήρες και νέες ανατριχίλες.

29/10/2021

Army of Thieves

Army of Thieves

Στο πρίκουελ του “Army of the Dead” μια μυστηριώδης γυναίκα στρατολογεί έναν τραπεζικό ταμία, τον Ντίτερ, για να τη βοηθήσει σε μια ληστεία με χρηματοκιβώτια στην Ευρώπη.

29/10/2021

Η Προέλευση του Κόσμου

Dear Mother

Όταν η καρδιά του σταματά να χτυπά, ο Ζαν-Λουί πρέπει να αντιμετωπίσει οιδιπόδεια ζητήματα –και θέτει στη μητέρα του ένα λεπτό ερώτημα– ή θα πεθάνει σε τρεις μέρες.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

01/10/2021

Μια Μοχθηρή Σέκτα: Αποικία Αξιοπρέπεια: Σεζόν 1

A Sinister Sect: Colonia Dignidad

Μια αποικία Γερμανών χριστιανών με έναν χαρισματικό και χειριστικό ηγέτη εγκαθίσταται στη Χιλή και συμβάλλει καθοριστικά στην επιβολή της δικτατορίας.

06/10/2021

Bad Sport: Η Σκοτεινή Πλευρά των Σπορ: Τόμος 1

Bad Sport

Το αληθινό έγκλημα κι ο αθλητισμός συναντώνται σε αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ που μελετά παγκόσμιες αντιφάσεις και σκάνδαλα από πρώτο χέρι μέσω αναφορών των εμπλεκόμενων.

12/10/2021

Δημιουργώντας το Μαλίντσε: Ένα Ντοκιμαντέρ από τον Νάτσο Κάνο

Making Malinche: A Documentary by Nacho Cano

Παρακολουθήστε πώς δημιουργήθηκε το μιούζικαλ του Νάτσο Κάνο, βασισμένο στην ερωτική ιστορία της Μαλίντσε και του Ερνάν Κορτές και την ένωση των κόσμων τους.

12/10/2021

Οι Ταινίες με τις οποίες Μεγαλώσαμε: Σεζόν 3

The Movies That Made Us: Season 3

Ρίγος, έκσταση και παρασκηνιακοί καυγάδες: ειδικοί του χώρου αποκαλύπτουν κι άλλες ιστορίες από τις αγαπημένες σας ταινίες σε μια αστεία, διαφωτιστική σειρά ντοκιμαντέρ.

12/10/2021

Η Δύναμη της Ενότητας: Θάρρος εν ώρα Κρίσης

Convergence: Courage in a Crisis

Με την επιδείνωση των προβλημάτων σε όλο τον κόσμο λόγω του COVID-19, αφανείς ήρωες από όλα τα κοινωνικά στρώματα παρέχουν βοήθεια για ένα καλύτερο μέλλον.

20/10/2021

Found: Αναζητώντας τη Χαμένη Ιστορία

Found

Όταν μαθαίνουν ότι είναι ξαδέλφες, τρία κορίτσια, υιοθετημένα από διαφορετικές αμερικανικές οικογένειες, πάνε στην Κίνα ελπίζοντας να βρουν τους βιολογικούς τους γονείς.

22/10/2021 & 29/10

Τα Τρελά Χρόνια των Είκοσι: Σεζόν 1

Roaring Twenties

Σ’ αυτό το ριάλιτι ενηλικίωσης με φόντο το Όστιν του Τέξας, οι 20χρονοι συμμετέχοντες βιώνουν τον έρωτα, τη φιλία και τη μοναδική περιπέτεια της ενήλικης ζωής.

22/10 – Επεισόδια 1-3

29/10 – Επεισόδια 4-6

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

01/10/2021

Γατάκια: Σεζόν 1

Scaredy Cats

Στα δωδέκατα γενέθλιά της, η Γουίλα Γουόρντ λαμβάνει ένα γα-τέλειο δώρο που ξεκλειδώνει έναν κόσμο μαγείας, ζώων που μιλούν και πολλά άλλα με τους καλύτερους φίλους της.

08/10/2021

Οι Γκριμ και μια Σκοτεινή Ιστορία: Σεζόν 1

A Tale Dark & Grimm

Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ βγαίνουν από την ιστορία τους και οδηγούνται σε οκτώ άλλα παραμύθια γραμμένα ή εμπνευσμένα από τους Γκριμ σε μια αυθάδικη σειρά κινουμένων σχεδίων.

08/10/2021

Pokémon – Η Ταινία: Τα Μυστικά της Ζούγκλας

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle

Ο Κόκο μεγαλώνει στη ζούγκλα με ένα μοναχικό Ζαρούντ. Όταν γνωρίζει τους Ας και Πίκατσου, ανακαλύπτει τον κόσμο των ανθρώπων – και μια πλεκτάνη που απειλεί το σπίτι του!

11/10/2021

Το Κλαμπ των Μπέιμπι-σίτερ: Σεζόν 2

The Baby-Sitters Club: Season 2

Ύστερα από το “καλύτερο καλοκαίρι”, το ΚΜΣ ξαναπιάνει δουλειά και ζει μια ακόμη σεζόν αλλαγών – με τη βοήθεια δύο νέων μελών.

12/10/2021

Mighty Express: Σεζόν 5

Mighty Express: Season 5

Τα τρένα του Mighty Express ζουν μαζί συναρπαστικές υπεραποστολές για να παραδώσουν ένα τεράστιο παπάκι, ένα γιγάντιο ρομπότ και πάρα πολλή πίτσα!

15/10/2021

Karma’s World

Karma’s World

Η μουσικά ταλαντούχα μαθήτρια Κάρμα κάνει ραπ όνειρα και αντιμετωπίζει στιχουργικές μηχανορραφίες, ενώ λύνει προβλήματα με το ταλέντο, τη φιλοδοξία και την καρδιά της.

19/10/2021

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 3

Gabby’s Dollhouse: Season 3

Γλυκά γατάκια, ιδιαίτερες κατασκευές και πολύχρωμη μαγεία! Ακολουθήστε τη φίλη των γατών Γκάμπι και τον βοηθό της, Πάντι Πατούσια, σε νέες περιπέτειες κινουμένων σχεδίων.

21/10/2021

Toot-Toot Κόρι το Αυτοκινητάκι: Σεζόν 6

Go! Go! Cory Carson: Season 6

Ετοιμαστείτε για διασκέδαση με το αξιολάτρευτο αυτοκινητάκι Κάρι Ρόδα σε μια νέα σεζόν με νέες περιπέτειες.

22/10/2021

Η Μάγια και οι Τρεις: Σειρά μίας σεζόν

Maya and the Three

Μια Μεσοαμερικανίδα πριγκίπισσα-μαχήτρια αναλαμβάνει να εκπληρώσει μια αρχαία προφητεία και να σώσει την ανθρωπότητα από τους εκδικητικούς θεούς του κάτω κόσμου.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

1/10/2021

Το Αυτό (It)

Mad Max: Ο Δρόμος της Οργής (Mad Max: Fury Road)

Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους (No Country for Old Men)

Μαθητευόμενος Μπάτσος 2 (Ride Along 2)

Seinfeld: Σεζόν 1-9

23/10/2021

The Office (U.S.): Σεζόν 1-9