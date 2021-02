Τo Netflix ανακοινώνει ημερομηνίες για το DOTA 2

Τετάρτη, 17/02/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

To Defence Of The Ancients 2 (DOTA 2) ανακοινώθηκε επισήμως από το Netflix, με την 25η Μαρτίου 2021 να είναι η ημερομηνία που σημειώνουν στο καλεντάρι τους οι fans. Όπως μαθαίνουμε από το trailer, η σειρά έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Valve.

Τα DOTA και DOTA 2 θεωρούνται οι προπάτορες των Multiplayer Battle Arenas, έχοντας ξεκινήσει ως mod του WarCraft III: The Frozen Throne. Δεν έχει πλέον σχέση με την Blizzard, ο τίτλος ανήκει στη Valve, η οποία θέλει να τον εξελίξει, ανοίγοντας τη δυνατότητα να μπορεί να εμφανιστεί και ως προϊόν τηλεοπτικής ψυχαγωγίας.

Ο κόσμος του DOTA περιστρέφεται γύρω από τον Davion, ο οποίος φέρει τον ευγενή και… θανατηφόρο τίτλο του Dragon Knight, ο οποίος πλαισιώνεται και από άλλους χαρακτήρες που συναντούσε κανείς στο παιχνίδι, όπως είναι η Mirana, γνωστή και ως Princess of the Moon.

Δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που το Netflix φέρνει στις τηλεοράσεις μας μία animated σειρά βασισμένη σε ένα παιχνίδι, αλλά σίγουρα η συγκεκριμένη έχει εξαιρετικά μεγάλο αριθμό φίλων σε παγκόσμιο επίπεδο.