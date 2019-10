Google Pixel 4: Το χρώμα “Oh So Orange” ποζάρει στον φακό

Η Google επιβεβαίωσε το χρώμα “Oh So Orange” με μία διαφήμιση στην Times Square η κωμικός όμως Ali Wong φαίνεται πως έχει ήδη στα χέρια της την exclusive έκδοση για όσους προ-παραγγείλουν κάποιο από τα Pixel 4 ή Pixel 4 XL. Μετά το κλείσιμο των προ-παραγγελιών οι χρήστες θα βρούνε στην αγορά μόνο τα χρώματα Just Black και Clearly White, ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες και νέα χρώματα όπως Maybe Pink, Sky Blue, Slightly Green και Really Yellow.

Το Best Buy Καναδά επιβεβαίωσε τα δύο βασικά χρώματα, άσπρο και μαύρο καθώς και τα χαρακτηριστικά των smartphone που θα αποκαλύψει η Google αύριο στην Νέα Υόρκη.

Πιο συγκεκριμένα, τα Pixel 4 και Pixel 4 XL θα έχουν OLED Smooth Display (90Hz) στις 5.7 και 6.3 ίντσες με ανάλυση Full HD+ και Quad HD+ αντίστοιχα. Εσωτερικά θα υπάρχει ο Snapdragon 855 με 6GB μνήμη RAM και 64GB αποθηκευτικό χώρο. Η κύρια κάμερα στο τετράγωνο πλαίσιο της πλάτης θα έχει διπλή διάταξη και θα αποτελείται από μία 12MP και μία 16MP ενώ η front facing κάμερα θα ανέρχεται στα 8MP. Όσον αφορά την μπαταρία έχουμε χωρητικότητα 2.800mAh για το απλό και 3.700mAh για το XL και φυσικά θα υποστηρίζονται Face Unlock και Motion Sense. Τέλος, και τα δύο θα τρέχουν το Android 10.