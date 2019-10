Google Pixel 4 XL: Με 6,3 ίντσες Quad HD+ Smooth Display και μπαταρία 3.700mAh

Εκτός από το Google Nest Mini, το Google Nest Wifi, το Google Pixelbook Go, τα Google Pixel Buds 2, και το Pixel 4, στο Made by Google η εταιρεία αποκάλυψε και το μεγαλύτερο μοντέλο της σειράς smartphone, που δεν είναι άλλο από το Google Pixel 4 XL.

Χαρακτηριστικά

Το Google Pixel 4 XL έχει 6,3 ίντσες OLED Quad HD+ Smooth Display με ρυθμό ανανέωσης 90Hz, Ambient EQ και προστασία Corning Gorilla Glass 6. Στο εσωτερικό του smartphone θα βρούμε τον Snapdragon 855 με Adreno 640, τον οποίο συνοδεύουν 6GB μνήμη RAM και 64GB ή 128GB UFS 3.0 αποθηκευτικός χώρος. Επιπλέον, το Google Pixel 4 έχει μπαταρία 3.700mAh που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 18W.

Σε επίπεδο καμερών, το Pixel 4 XL έχει στο forehead μία selfie κάμερα 8MP με διάφραγμα f/2.0 και έναν 3D TOF αισθητήρα. Στο module των πίσω καμερών θα βρούμε την κύρια 12.2MP με διάφραγμα f/1.7 και έναν τηλεφακό 16MP με διάφραγμα f/2.4 και δυνατότητα 2x οπτικού ζουμ. Οι κάμερες έχουν Dual Pixel PDAF, OIS, Auto-HDR, και δυνατότητα εγγραφής βίντεο 2160p στα 30fps και 1080p στα 30/60/120fps.

Το Pixel 4 XL έχει στερεοφωνικά ηχεία, USB type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, IR-based facial security Face Unlock, Motion Sense, Titan M Security Module και τρέχει Android 10.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Το Google Pixel 4 XL θα γίνει διαθέσιμο στις 24 Οκτωβρίου σε τρία χρώματα, Clearly White, Just Black, Oh So Orange Limited. Η τιμή της έκδοσης 6GB/64GB είναι 899 ευρώ, ενώ η τιμή της έκδοσης 6GB/128GB είναι 999 ευρώ.