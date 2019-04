Huawei P30 Pro: Βγάζει καλύτερες φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό από τα Pixel 3 και Galaxy S10+

Η Huawei έχει καταφέρει να βελτιώσει αισθητά τις κάμερες που προσθέτει στα κινητά της, ειδικά μετά τη συνεργασία της με την Leica. Το μεγαλύτερο επίτευγμα της εταιρείας είναι η τετραπλή κάμερα της Leica, με την οποία έχει εξοπλίσει το Huawei P30 Pro. Κι ενώ αρκετοί επικεντρώνονται στο 5x οπτικό ζουμ, φαίνεται ότι το flagship καταφέρνει να βγάλει καλύτερες φωτογραφίες σε χαμηλό φωτισμό με την αυτόματη λειτουργία, από ότι το Pixel 3 με το Night Sight της Google.

Καθώς τα Huawei P30 και P30 Pro ανακοινώθηκαν μόλις πριν λίγες ημέρες, δεν υπάρχουν αναλυτικά reviews προς το παρόν. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες δημοσιεύουν στα social media δείγματα φωτογραφιών, και μάλιστα κάποιοι τα συγκρίνουν με τα αποτελέσματα της κάμερας του Google Pixel 3.

So Pixel 3 without Night Sight (what the eye sees) Pixel 3 with Night Sight P30 Pro full auto (the F kind of sorcery is this?) pic.twitter.com/pCBSWBbT1e

Στο παραπάνω tweet βλέπουμε ότι το Google Pixel 3, χωρίς τη λειτουργία Night Sight, σε χαμηλό φωτισμό αποτυπώνει μία σχεδόν μαύρη εικόνα. Βέβαια, όταν ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία, τότε τα αποτελέσματα είναι σχετικά ικανοποιητικά. Και γιατί λέμε “σχετικά ικανοποιητικά”; Διότι όπως βλέπουμε στην τρίτη εικόνα, το Huawei P30 Pro χρησιμοποιώντας την αυτόματη λειτουργία κατάφερε να αποτυπώσει τα αντικείμενα πεντακάρα, λες και η φωτογραφία τραβήχτηκε της απογευματινές ώρες.

Το tweet ανήκει στον senior editor του The Verge, Vlad Savov, ο οποίος δημοσίευσε και μία σειρά από δείγματα φωτογραφιών σε 5x, 10x και 24x ζουμ.

Οι λεπτομέρειες που καταφέρνει να καταγράψει η τετραπλή κάμερα της Leica είναι εντυπωσιακές. Επίσης, ακόμη και σε 24x ζουμ η φωτογραφία είναι υπερβολικά καθαρή.

Ωστόσο, φαίνεται ότι το Huawei P30 Pro βγάζει καλύτερες φωτογραφίες με την αυτόματη λειτουργία, παρά με το night mode ενεργό. Ο Basil Kronfli, από το YouTube κανάλι “Let’s talk about tech”, δημοσίευσε μερικά δείγματα στα οποία μα δείχνει μία φωτογραφία τραβηγμένη με το Night Sight του the Pixel 3 και δύο που τραβήχτηκαν με το Huawei P30 Pro. Όπως παρατηρούμε και από τις εικόνες, η τετραπλή κάμερα της Leica βγάζει αρκετά πιο καλές φωτογραφίες με την αυτόματη λειτουργία, τουλάχιστον όταν αναφερόμαστε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Night Sight on the Pixel 3 on the left, auto on the P30 Pro in the middle, night mode on the P30 Pro the right. Huawei now needs to tune its night mode white balance to be as good as its auto mode. All so impressive though, it was almost pitch black #HuaweiP30Pro #TeamPixel pic.twitter.com/i6kAozC8YS

