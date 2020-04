iPhone 12 Pro Max: Διαρροή αποκαλύπτει περισσότερα για τον σχεδιασμό του

Η Apple μέσα στο έτος και πιο συγκεκριμένα, γύρω στον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο αναμένεται να παρουσιάσει τα iPhone 12, τα οποία αναμένεται να είναι συνολικά τέσσερα με οθόνη από 5.4 έως 6.7 ίντσες. Τα iPhone αυτά φημολογείται ότι θα έχουν παρόμοιο σχεδιασμό με το iPad Pro 2020 το οποίο κυκλοφόρησε το προηγούμενο διάστημα ενώ ταυτόχρονα θα έχουν μικρότερο notch στο front panel σε σχέση με αυτό των iPhone X, XS και της σειράς 11.

Στο διαδίκτυο σήμερα διέρρευσε ένα νέο βίντεο το οποίο αποκαλύπτει τον σχεδιασμό του iPhone 12 Pro Max. Πριν όμως δούμε τον σχεδιασμό του flagship smartphone της Apple για το 2020, να αναφέρουμε ότι ο σχεδιασμός βασίζεται σε φήμες και ίσως να διαφέρει αρκετά από το τελικό προϊόν.

Το iPhone 12 Pro Max ή όπως αλλιώς και αν λέγεται ίσως έχει μεγαλύτερο ύψος και φάρδος ωστόσο θα έχει μικρότερο πάχος ενώ το camera module το οποίο φημολογείται ότι θα φιλοξενήσει τέσσερις κάμερες ίσως γίνει ελαφρώς μεγαλύτερο.

If this is the real design of the iPhone 12 Pro Max, then its chin is only 2.3mm, which will be a nightmare for all Android phones. pic.twitter.com/Q01sjwblFg

— Ice universe (@UniverseIce) April 17, 2020