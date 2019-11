iPhone 6s 32GB προσφορά με τιμή 249 ευρώ: Θα το τσιμπήσετε;

Το 2015, πριν από 4 χρόνια ακριβώς κυκλοφόρησε το iPhone 6s στην Ελλάδα με τιμή 789 ευρώ για την έκδοση με τα 16GB και 899 ευρώ για αυτή με τα 64GB. Ένα χρόνο μετα, το 2016 ταυτόχρονα με την έλευση του iPhone 7 αποσύρθηκαν οι εκδόσεις 16GB και 64GB και διατέθηκε αυτή με τα 32GB ενσωματωμένης μνήμης, ενώ κανονικά συνεχίστηκε η έδοση με τα 128GB.

Τέσσερα χρόνια λοιπόν μετά από την κυκλοφορία του με διπύρηνο επεξεργαστή 64bit Α9 χρονισμένο στα 1.8GHz και μνήμη RAM 2GB, οθόνη LCD Retina 4.7 ιντσών, κάμερα 12 Megapixel και selfie κάμερα 5 Megapixel, το iPhone 6s 32GB ξαναζεί με μια ειδική τιμή 249 ευρώ.

Κάποια στιγμή τον περασμένο Απρίλιο η συγκεκριμένη έκδοση iPhone 6s 32GB είχε τιμή 349 ευρώ (θυμηθείτε τα σχόλια που κάνατε τότε) και σήμερα 6 μήνες μετά πέφτει ακόμα ένα 100αρικο και φτάνει στα 249 ευρώ. Και η ερώτηση είναι μια… Θα το τσιμπήσετε;

iPhone 6s τιμή στην Ελλάδα το 2015

● iPhone 6s 16GB τιμή 789 ευρώ

● iPhone 6s 64GB τιμή 899 ευρώ

● iPhone 6s 128GB τιμή 999 ευρώ

iPhone 6s Plus τιμή στην Ελλάδα το 2015

● iPhone 6s Plus 16GB τιμή 899 ευρώ

● iPhone 6s Plus 64GB τιμή 999 ευρώ

● iPhone 6s Plus 128GB τιμή 1099 ευρώ