Motorola RAZR 2019: Retro Razr mode το μετατρέπει στο RAZR V3

Το Motorola RAZR 2019 είναι εμπνευσμένο από το κλασικό πλέον RAZR V3 που κυκλοφόρησε το 2004. Ήδη το foldable smartphone έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενθουσιασμό στους οπαδούς του κλασικού τηλεφώνου της Motorola. Ωστόσο, η εταιρεία σκέφτηκε ότι μπορεί να τους προσφέρει ακόμη περισσότερη νοσταλγία, γι’ αυτό δημιούργησε το “Retro Razr” mode.

Το “Retro Razr” mode κρύβεται στο quick settings μενού του Motorola RAZR 2019 και μόλις ο χρήστης το ενεργοποιήσει το UI του foldable smartphone μετατρέπεται στο παλιό κλασικό και αγαπημένο RAZRV3.

Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχει η μικρή οθόνη του RAZR V3 και στο κάτω μέρος του Moto RAZR 2019 εμφανίζεται το ιδιαίτερο πληκτρολόγιο του προκατόχου του.

Όχι, δεν είναι ένα απλό live wallpaper. Το περιβάλλον χρήστη που εμφανίζεται στην οθόνη του Motorola RAZR 2019 είναι πλήρως λειτουργικό και επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων και την πραγματοποίηση κλήσεων.

Επιπλέον, κατά την εκκίνηση του εμφανίζεται το γνωστό boot animation και ακούγεται το “Hello Moto” που έπαιζε κατά την ενεργοποίηση του RAZR V3. Τέλος, η Motorola έχει φροντίζει ώστε το πάνω μέρος της οθόνης να μην ανταποκρίνεται στην αφή, όταν είναι ενεργό το “Retro Razr” mode, οπότε προσφέρει την απόλυτη retro εμπειρία.

The retro keypad in action (and it's adorable) pic.twitter.com/RnrWrfSH7R

— CNET (@CNET) November 14, 2019