Οι κάτοχοι των Samsung Galaxy S10 διασκεδάζουν με τα hole punch wallpapers

Τα νέα Samsung Galaxy S10, S10 Plus, και S10e μπορεί να έχουν πολλές αλλαγές σε σχέση με τις παλαιότερες συσκευές της εταιρείας. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τον σχεδιασμό τους, και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι των νέων συσκευών της Samsung είναι η νέα hole punch που έχουν στην οθόνη τους.

Στο hole punch των Samsung, το οποίο είναι στρογγυλό στο Galaxy S10 και S10e, ενώ στο Galaxy S10 Plus είναι οβάλ, βρίσκεται η selfie κάμερα. Επιπλέον, το hole punch αυξάνει αισθητά τον ωφέλιμο χώρο της μπάρας ειδοποιήσεων, σε σχέση με το notch, του οποίου ο σχεδιασμός είναι σχετικά αμφιλεγόμενος ακόμη και σήμερα. Τέλος, από ότι φαίνεται επιτρέπει και την χρήση ιδιαίτερα πρωτότυπων wallpapers.

Από την ημέρα ανακοίνωσης των συσκευών, άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο διάφορα wallpaper, τα οποία μετατρέπουν το hole punch του Samsung Galaxy S10 στο μάτι του R2D2, ή το οβάλ hole punch του Samsung Galaxy S10 Plus στους φακούς του προσώπου του Johnny 5.

prolly gonna stick with this one tho pic.twitter.com/SSj20PPbiK

— dan seifert (@dcseifert) March 7, 2019