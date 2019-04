OnePlus 6T: Προγραμματιστής εγκατέστησε και έτρεξε Windows 10

Ένας προγραμματιστής λογισμικού, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο NTAuthority, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο που δείχνει την επιφάνεια εργασίας των Windows 10 στην οθόνη του OnePlus 6T.

Γενικότερα, υπάρχει μία ολόκληρη ομάδα προγραμματιστών η οποία προσπαθεί να φέρει τα Windows 10 ARM σε μικρά form factors, όπως το Lumia 950 / XL, το Google Pixel και τώρα το OnePlus 6T. Μετά από πειράματα με τα Windows 10 στο Pixel 3 XL, ο NTAuthority κατάφερε τελικά να εγκαταστήσει τα Windows 10 σε ένα OnePlus 6T.

Η φωτογραφία που μοιράστηκε ο προγραμματιστής δείχνει την “Επιφάνεια εργασίας” και τη “Διαχείριση Εργασιών” των Windows 10 στην οθόνη ενός OnePlus 6T. Ο NTAuthority ισχυρίζεται ότι η αφή λειτουργεί καλά και δεν υπάρχουν προβλήματα κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα Windows 10, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό λόγω της AMOLED οθόνης του OnePlus 6T η οποία χρησιμοποιεί έναν ελεγκτή αφής της Synaptics. Τα Windows υποστηρίζουν ήδη τις συσκευές της Synaptics, γι’ αυτό και οθόνη αφής του OnePlus 6T είναι συμβατή με τα Windows 10, αν και χρειάστηκαν μερικές προσαρμογές. Επίσης, ο driver της αφής είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποίησαν οι προγραμματιστές στο Lumia 950 XL.

WoA runs on generic AArch64 hardwares without additional HAL extension as long as you have 1) Generic Interrupt Controller (https://t.co/NQKXV81pRv) 2) Architectural Timer (https://t.co/drHMZF1Giw). BCM2837 (used on Raspberry Pi) is a special case (no GIC, but Broadcom IP) 1/

