OnePlus 7 και OnePlus 7 Pro: Ο CEO επιβεβαίωσε ότι θα έχουν UFS 3.0 και θα υποστηρίζουν HDR10+

Η Samsung με το Galaxy Fold θα ήταν η πρώτη εταιρεία που θα κυκλοφορούσε συσκευή με UFS 3.0 αποθηκευτικό χώρο. Ωστόσο, εξαιτίας της αναβολής κυκλοφορίας των συσκευών, όπως όλα δείχνουν η OnePlus θα κερδίσει την πρωτιά.

Ο CEO της OnePlus, Pete Lau, έκανε tweet επιβεβαιώνοντας ότι τα επερχόμενα OnePlus 7 θα έχουν super-fast UFS 3.0 αποθηκευτικό χώρο. Θεωρητικά το UFS 3.0 storage προσφέρει διπλάσιο εύρος ζώνης σε σύγκριση με τα UFS 2.0 και 2.1, καθώς και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

"OnePlus 7 Pro having UFS 3.0 storage means it’ll just be overall faster than comparable smartphones."

Yes, the OnePlus 7 Series will include UFS 3.0 to give you next level #fastandsmooth experience. 😎 #OnePlus7Series

— Pete Lau (@PeteLau) May 5, 2019