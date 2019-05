OnePlus 7 Pro: Η φωτογραφία που τράβηξε για εξώφυλλο περιοδικού δεν χρειάστηκε τεχνική επεξεργασία

Πέρυσι η OnePlus κατέκτησε τα πρωτοσέλιδα όταν το Vogue India χρησιμοποίησε το OnePlus 6 για να τραβήξει το εξώφυλλου ενός τεύχους. Όλοι ήταν έκπληκτοι ιδιαίτερα αφού τα περιοδικά συνήθως χρησιμοποιούν κορυφαίες DSLR κάμερες.

Η OnePlus από ότι φαίνεται πέτυχε φλέβα χρυσού και με τα νέα της flagships. Το Harper’s Bazaar India χρησιμοποίησε το OnePlus 7 Pro για να τραβήξει το εξώφυλλο του περιοδικού το οποίο είχε τη Βρετανή ηθοποιό και ακτιβιστή, Jameela Jamil.

Επιπλέον, η ηθοποιός επέμενε να μην γίνει ψηφιακό ρετουσάρισμα στην τελική φωτογραφία και να μην χρησιμοποιηθεί airbrushing στο δέρμα της. Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, το OnePlus 7 Pro κέρδισε το στοίχημα και η φωτογραφία που θα κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου έχει τραβηχτεί με το flagship της OnePlus.

Here's a glimpse into the power of the #OnePlus7Pro Camera! Check out this month's @BazaarIndia cover featuring @jameelajamil #ShotonOnePlus7Pro https://t.co/diNMd1zw9w

— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 30, 2019