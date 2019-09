Αναμένουμε η OnePlus να ανακοινώσει την έξυπνη τηλεόραση OnePlus TV κάποια στιγμή αυτό το μήνα στην Ινδία. Εχθές, μία καταχώρηση στο Amazon αποκάλυψε ότι η OnePlus TV θα έχει 8 ηχείο με 50W output, τεχνολογία Dolby Atmos και 4K QLED panel με τεχνολογία Dolby Vision.

Σήμερα, ο CEO της OnePlus, Pete Lau, αποκάλυψε στο Twitter ότι η OnePlus TV θα έχει τον ειδικά σχεδιασμένο επεξεργαστή Gamma Color Magic, τον οποίο δημιούργησε η εταιρεία αποκλειστικά για την έξυπνη τηλεόραση της.

Επίσης, ο Lau ισχυρίστηκε ότι η τηλεόραση θα προσφέρει την καλύτερη ποιότητα εικόνας για την κλάση της χάρη στο εξατομικεύσιμο QLED panel της OnePlus το οποίο προσφέρει ευρεία γκάμα χρωμάτων.

I am proud to share news about the dedicated picture processor for the #OnePlusTV. We built the Gamma Color Magic processor to bring you best-in-class image quality on our customized #QLED TV panel with widest color gamut. Can't wait for you to experience it! pic.twitter.com/DlQS8Y8jhn

— Pete Lau (@PeteLau) September 4, 2019