Πατέντα της Apple για foldable smartphone

Samsung, Motorola και Huawei έφεραν στην αγορά τα πρώτα foldable smartphone ωστόσο ο Αμερικανικός κολοσσός που ακούει στο όνομα Apple δεν έχει ανακοινώσει κάτι μέχρι στιγμής. Ωστόσο, τις προηγούμενες μέρες εντοπίστηκε στο US Patent and Trademark Office (USPTO) πατέντα της εταιρείας με τίτλο “Foldable cover and display for an electronic device”.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες από την πατέντα, η συσκευή θα ενσωματώνει ένα flexible display layer καθώς και ένα cover layer το οποίο θα προστατεύσει το panel. Το display αυτό ίσως έχει την δυνατότητα να σταθεί και σε μία ενδιάμεση κατάσταση από “folded” και “unfolded”, χαρακτηριστικό που ενσωμάτωσε και η Samsung στο Galaxy Z Flip.

Το προστατευτικό θα μπορούσε να αποτελείται από γυαλί, ζαφείρι και άλλα κεραμικά υλικά. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν το panel θα είναι LCD, OLED, ή AMOLED. Φυσικά, για την προσαρμογή του software θα χρησιμοποιηθούν διάφοροι αισθητήρες οι οποίοι θα αναγνωρίζουν την θέση της συσκευής.

Βέβαια, το γεγονός ότι η Apple κατέθεσε μία τέτοια πατέντα δεν επιβεβαιώνει ότι θα κυκλοφορήσει μία τέτοια συσκευή. Μέχρι και αυτήν την στιγμή είναι άγνωστο αν και πότε θα κυκλοφορήσει η Apple ένα αναδιπλούμενο smartphone και γενικότερα ένα προϊόν με αναδιπλούμενη οθόνη. Εσείς θα αγοράζατε ένα smartphone ή tablet με αναδιπλούμενο display; Πείτε μας σας στα σχόλια.

Πηγή