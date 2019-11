Samsung Galaxy S11: Νέα camera modes καθώς και μικρότερα bezel

Η Samsung προετοιμάζει το Galaxy S11, το επόμενο flagship smartphone που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020. Τώρα σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το Galaxy S11 θα έχει μικρότερα bezel στις πλευρές του παρόλο που δεν θα ενσωματώνει οθόνη waterfall, Night Hyperlapse camera mode, Director View, Single Take Photo, Vertical Panorama, Custom Filters καθώς και δυνατότητα καταγραφής βίντεο 8K στα 30fps.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή, η λειτουργία Director View, θα επιτρέπει την χρήση πολλαπλών καμερών για την καταγραφή βίντεο ενώ την ώρα που γίνεται η καταγραφή, ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να εναλλάξει ανάμεσα σε οποιαδήποτε κάμερα θέλει. Αν για παράδειγμα, τραβάτε ένα βίντεο και θέλετε να κάνετε ένα κοντινό σε ένα αντικείμενο, θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφακό, χωρίς να χρειαστεί να σταματήσετε το βίντεο.

Το Night Hyperlapse, ίσως μοιάζει με το κλασσικό hyperlapse που γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό ίσως όμως ονομάζεται Night Timelapse.

Στην beta του One UI 2.0 το XDA-Developers, εντόπισε κώδικα ο οποίος απευθύνεται στην δυνατότητα καταγραφής βίντεο ανάλυσης 8K στα 30fps, προφανώς με την χρήση της κάμερας των 108MP η οποία φημολογείται ότι θα ενσωματωθεί στα Galaxy S11.

Με το mode αυτό ο χρήστης μπορεί να τραβήξει για 15 δευτερόλεπτα μία σειρά από φωτογραφίες ή ένα μικρό βίντεο. Αυτή η λειτουργία θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ήδη καθώς υπάρχει λειτουργία που επιτρέπει την συνεχόμενη καταγραφή φωτογραφιών.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πολύ εξήγηση. Μέχρι τώρα το Panorama mode, επιτρέπει την καταγραφή μίας φωτογραφίας στον οριζόντιο άξονα. Η λειτουργία αυτή θα δώσει την δυνατότητα να κάνετε capture μία φωτογραφία στον κάθετο άξονα.

Αυτή είναι η λειτουργία που δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα σε τι αναφέρεται. Ίσως, ο χρήστης να μπορεί να προσαρμόσει δικά του φίλτρα για να καταγράψει μία φωτογραφία.

After careful evaluation by Samsung, The Galaxy S11 series does not use a waterfall screen design, but the bezel is narrower than Note10.

— Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2019