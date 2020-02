Samsung Galaxy S20: Θα έχουν “Super ISO” για την βελτίωση της κάμερας

Η σειρά Samsung Galaxy S20 του Νοτιοκορεάτικου κολοσσού αναμένεται να κυκλοφορήσει στα καταστήματα στις 6 Μαρτίου και σήμερα αποκαλύφθηκε ένα νέο χαρακτηριστικό της κάμερας των τριών flagship smartphone. Πιο συγκεκριμένα, το χαρακτηριστικό θα ονομάζεται “Super ISO” και κατατέθηκε ως trademark στο UKIPO (United Kingdom Intellectual Property Office).

Στην περιγραφή του trademark αναγράφεται “camera sensor for smartphones; image sensor for video cameras; computer software for processing digital images.” Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η κάμερα των S20, S20+ και S20 Ultra θα έχει βελτιωμένο αισθητήρα εικόνας.

Στην πραγματικότητα οι νέοι αισθητήρες, θα μπορούν να αποδώσουν καλύτερα στις διάφορες συνθήκες φωτισμού σε σχέση με την οικογένεια Galaxy S10 η οποία είχε ISO μεταξύ 50-800 και λίγο αργότερα έφτασε τα 3200. Επιπλέον, ο leakster, Ice Universe υποστήριξε το προηγούμενο διάστημα ότι τα Galaxy S20 θα διπλασιάσουν το ISO σε σχέση με τα S10 (6200 ISO range).

Η αύξηση αυτή στο ISO θα προσφέρει καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ωστόσο στην τελική φωτογραφία ρόλο δεν παίζει μόνο το ISO. Να υπενθυμίσουμε ότι το S20 Ultra θα έχει 108MP κύρια κάμερα με τα S20 και S20+ να ενσωματώνουν 12MP κύρια κάμερα.

