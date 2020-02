Samsung Galaxy S20: Θα υποστηρίζουν ταυτόχρονη λήψη από πολλές κάμερες

Η οικογένεια Samsung Galaxy S20 αναμένεται να ενσωματώνει νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά τον τομέα της κάμερας. Τις προηγούμενες ημέρες μάθαμε ότι τα τρία flagship smartphone που θα παρουσιαστούν στις 11 Φεβρουαρίου θα έχουν “Super ISO“. Τώρα με δημοσίευση του ο γνωστός Max Weinbach αποκαλύπτει ότι τα S20, S20+ και το κορυφαίο S20 Ultra θα έχουν μια λειτουργία η οποία ονομάζεται Quick Take.

also because you guys totally missed it in the S20 one, the S20 will take pics out of 2 or 3 of the lenses and will let you choose pictures after the fact. It's called Quick Take

— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 2, 2020