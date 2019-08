Dark Mode στην Android εφαρμογή του Facebook σύντομα

Το Facebook στις αρχές Μαρτίου κυκλοφόρησε την Dark Mode λειτουργία για το Messenger, ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει ξεκινήσει να εμφανίζεσαι σε όλες τις εφαρμογές.

Ο μεγάλος κολοσσός ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο design για την εφαρμογή. Το design θα είναι τόσο φωτεινό που θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στα μάτια μετά από πολλές ώρες χρήσης.

People will start seeing some of these updates in the Facebook app right away, and the new desktop site will come in the next few months. pic.twitter.com/AQcNZPN1jW

— Facebook (@facebook) April 30, 2019