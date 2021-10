Με το νέο κουμπί του WhatsApp μπορείς να συμμετέχεις σε κλήσεις απευθείας από την ομάδα

Τρίτη, 19/10/2021 · Αντώνης Γιαγδζόγλου

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ομαδικές κλήσεις έδιναν την ευκαιρία επικοινωνίας με φίλους και συγγενείς. Το WhatsApp ασχολήθηκε πολύ με αυτή τη δυνατότητα, ανεβάζοντας, μεταξύ άλλων, το όριο των συμμετεχόντων σε οκτώ άτομα.

Τώρα η εταιρεία εισάγει ένα νέο κουμπί απευθείας στην ομαδική συνομιλία, το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να συμμετέχει σε τρέχουσες κλήσεις. “Ένας νέος αυθόρμητος τρόπος για να συνδεθείτε με τις οικογένειες και τις ομάδες φίλων τους”, αναφέρει σχετικά.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev

— WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021