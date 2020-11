Call of Duty: Black Ops Cold War: Έχει ήδη γεμίσει με cheaters [βίντεο]

Δεν έχει περάσει ούτε μία εβδομάδα από την κυκλοφορία του Call of Duty: Black Ops Cold War και οι cheaters έχουν ήδη κατακλύσει το παιχνίδι. Το πρόβλημα είχε ήδη γίνει εμφανές από τη beta του παιχνιδιού, αλλά όλοι ήλπιζαν πως η Activision θα έβρισκε λύση πριν την επίσημη κυκλοφορία του.

Οι παίκτες έχουν ανακαλύψει ήδη ότι κάποιοι χρησιμοποιούν πολλά εργαλεία cheating, όπως κάμερες που βοηθούν στο aim. Επίσης, πολλοί παίκτες παρατηρούν κάποιες περίεργες ενέργειες που προδίδουν τη χρήση wallhack.

Επιπλέον, ο λογαριασμός Anti-Cheat Police Department στο Twitter έχει αποκαλύψει πολλές περιπτώσεις cheating, όπως το παρακάτω βίντεο που δείχνει το χάος που προκαλεί ένας cheater ο οποίος χρησιμοποιεί aim-assist πρόγραμμα.

There are already multiple Cold War cheats, infact kids are now normalizing cheats on tiktok its pretty weird and its not a future I wanna live in pretty sad, @Activision needs to start having an intrusive anti-cheat to start combating these cheaters /: pic.twitter.com/7zIWjBJept

— Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) November 14, 2020