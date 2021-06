Halo Infinite: Multiplayer για όλους και free και επί πληρωμη το campaign [E3 2021]

Τρίτη, 15/06/2021 · Νίκος Ζώης

Το multiplayer του υπεραναμενόμενου Halo Infinite αποκαλύπτεται πλήρως. Το multiplayer του Halo Infinite είναι αυτό που λέμε “για όλους” με διττή έννοια. Ως free-to-play, μπορεί να το παίξει ο οποιοσδήποτε σε Xbox και PC, χωρίς να πρέπει να το αγοράσει.

Επιπλέον, είναι σχεδιασμένο όχι μόνο για βετεράνους του Halo, αλλά και για νέους παίκτες. Το παιχνίδι αποτελείται από δύο βασικά μέρη: το παραδοσιακό Arena και το Big Team Battle που είναι μεγαλύτερος ομαδικός χαμός με οχήματα.

Υπάρχει πλούσια εξατομίκευση χαρακτήρα, cross-play και cross-progression και συνεχής ροή νέου (κοσμητικού) περιεχομένου μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού. To multiplayer του Halo Infinite βγαίνει τέλη 2021 (ταυτόχρονα με το campaign που είναι επί πληρωμή) σε Xbox Series X/S, Xbox One και PC.