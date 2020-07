Η Microsoft παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής του Xbox Series X

Σε λίγους μήνες η νέα γενιά κονσολών θα είναι πραγματικότητά. Η Sony μας έχει δείξει ήδη αρκετά από τα επερχόμενα παιχνίδια της και κλείνει υπέροχα τη γενιά με τις αποκλειστικότητες The Last of Us Part II και Ghost of Tsutsima, ενώ από την άλλη η Microsoft εστιάζει περισσότερο στις λειτουργίες και τη δύναμη του επόμενου Xbox.

Με ένα μικρό βίντεο, μόλις ενός λεπτού, η Microsoft μας παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής Velocity του Xbox Series X, το οποίο ονομάζει ως την απόλυτη λύση για τη σωστή ροή των πληροφοριών των παιχνιδιών στην επόμενη γενιά. Ο custom NVME SSD του Xbox Series X υπόσχεται 40 φορές ταχύτερη μετακίνηση δεδομένων από το Xbox One, ενώ το DirectStorage API δίνει προτεραιότητα στα δεδομένα των παιχνιδιών, ώστε να υπάρχει ελάχιστο latency.

Μέσω της Hardware Accelerated αποσυμπίεσης η κονσόλα επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και τις μέγιστες επιδόσεις της CPU, με την τεχνολογία Sampler Feedback Streaming να προσφέρει υψηλής ανάλυσης textures όταν είναι μόνο απαραίτητα. Αυτό είναι κάτι που μπορούν να προγραμματίσουν οι developers ώστε να μην υπάρχει άσκοπη χρήση πόρων σε textures που ο παίκτης δε βλέπει, εξαφανίζοντας δηλαδή την ανάγκη για loadings για τη φόρτωση όλων των δεδομένων.

Με RDNA 2 και Zen 2 αρχιτεκτονική από την AMD, 12 TFLOPS GPU και 16GB GDDR6 μνήμη, ήδη γνωρίζουμε πως το Xbox Series X θα είναι η δυνατότερη κονσόλα που έχει βγει ποτέ, βαδίζοντας στα χνάρια του Xbox One X. Όμως, όπως συνέβη και σε αυτή τη γενιά, ο νικητής κρίνεται στα παιχνίδια και όχι στη δύναμη.