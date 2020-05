PlayStation 5: Θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο σύμφωνα με αγγελία εργασίας της Sony

Το PS5 θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2020, με βάση αυτό που φαίνεται να είναι μια επίσημη αγγελία εργασίας της Sony στην Ιαπωνία. Ενώ η κονσόλα ήταν προγραμματισμένη για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο του 2020, δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη πιο συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η καταχώριση βρέθηκε στον ιαπωνικό ιστότοπο καριέρας Rikunabi και καταγράφηκε από τον λογαριασμό ειδήσεων παιχνιδιών Nibellion στο Twitter.

A Japanese job listing by Sony Interactive Entertainment says that the PlayStation 5 will be launched this Octoberhttps://t.co/YKuWtllIc0 pic.twitter.com/aSp1Aev3AH

— Nibel (@Nibellion) May 12, 2020