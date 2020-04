Στα σκαριά νέο video game με τις περιπέτειες του Τεντέν

Τη βελγική σειρά κόμικ «Οι Περιπέτειες του Τεντέν» τη γνωρίζουμε όλοι. Προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 10 Ιανουαρίου 1929 στη Le Petit Vingtième, ένα μικρό παράρτημα της ίδιας καταγωγής εφημερίδας Le Vingtième Siècle (The Twentieth Century), και έκτοτε μεγάλωσε γενιές και γενιές, ενώ μέχρι το 2007 είχε μεταγλωττιστεί σε πάνω από 70 γλώσσες.

Δημιουργός της σειράς ήταν ο Βέλγος cartoonist Ζορζ Ρεμί, ο οποίος έγραφε με το όνομα Hergé. Λίγα χρόνια μετά το θάνατό του, η σύζυγός του ξεκίνησε να λειτουργεί το Ίδρυμα Hergé στην προσπάθεια να επιλέξει τα έργα τέχνης και στοιχεία, που θα μπορούσαν να έχουν θέση σε Εκθέσεις Μουσείων.

Αυτό, λοιπόν, μετονομάστηκε σε Hergé Studios και αργότερα σε Moulinsart, η οποία πλέον διαχειρίζεται τα δικαιώματα της σειράς κόμικ και που σήμερα ετοιμάζει ένα νέο video game με τις περιπέτειες του Τεντέν, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κονσόλες και PC.

Το πότε θα κυκλοφορήσει ή τι τίτλο θα έχει είναι άγνωστο, όμως το μόνο που ξέρουμε είναι πως βρίσκεται στα σκαριά, καθώς η Moulinsart έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό του από κοινού με τη γαλλική Microids, η οποία έχει ασχοληθεί ξανά με τη μεταφορά ενός ήρωα κόμικ στον κόσμο των video games, καθώς είχε κυκλοφορήσει το Remaster του Asterix & Obelix XXL2: Mission: Las Vegum για PlayStation 4, Xbox One, PC μέσω Steam και Nintendo Switch τον Νοέμβριο του 2018.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, που δουλεύουμε πάνω σε αυτή τη συμπαραγωγή! Ήμασταν εδώ και καιρό πρόθυμοι να το κάνουμε να συμβεί αυτό. Αυτή η ανακοίνωση είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής διαδικασίας, που μας επιτρέπει να ορίσουμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πρότζεκτ και πώς θα αλληλεπιδράσουν οι δύο εταιρείες.

Είναι ένα όνειρο που γίνεται αληθινό για μας. Οι Περιπέτειες του Τεντέν έχουν εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως και αυτή η ευκαιρία θα μας επιτρέψει να θέσουμε τα ταλέντα μας στην υπηρεσία ενός από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του 20ού αιώνα και του ήρωά του.

Τα μέλη των ομάδων μας είναι φαν του δημοφιλούς ρεπόρτερ και θα κάνουν το καλύτερο για να γίνει αυτό το franchise ένα ζωντανό αφιέρωμα. Ανυπομονούμε για την κυκλοφορία του πρότζεκτ», δήλωσε ο CEO της Microids, Στεφάν Λονζάρ.

«Το επερχόμενο video game για PC και κονσόλες μπαίνει από μόνο του στην κληρονομιά των περιπετειών του πιο δημοφιλούς ρεπόρτερ. Η φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε στο κοινό ένα διασκεδαστικό και φιλικό παιχνίδι, που θα το απολαύσουν όλοι. Η Microids είναι για μας ο ιδανικός συνεργάτης, ώστε να φέρουμε στη ζωή αυτή τη νέα περιπέτεια του Τεντέν», είπε, από την πλευρά του, ο διευθυντής της Moulinsart, Νικ Ρόντγουελ.

Μάλιστα, στο δελτίο Τύπου της Microids τονίζεται ότι στο καστ του νέου video game συμπεριλαμβάνονται και άλλοι γνωστοί χαρακτήρες της σειράς κόμικ, πέραν του Τεντέν και του Σνόουι, όπως ο κάπτεν Haddock, ο καθηγητής-ιδιοφυΐα Calculus και οι ντετέκτιβ Thomson & Thompson.

Από εκεί και πέρα, να σημειωθεί ότι δε θα είναι το πρώτο video game με τις περιπέτειες του Τεντέν. Το 1995 η γαλλική Infogrames, η οποία αγοράστηκε από την Atari SA το 2009, ανέλαβε τον προγραμματισμό και την κυκλοφορία του Tintin in Tibet για Game Boy, Mega Drive, Super NES, Game Gear και για PC ένα χρόνο αργότερα.

Η ίδια εταιρεία κυκλοφόρησε το Tintin: Destination Adventure για PlayStation και PC τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο, αντίστοιχα, του 2001 (τον προγραμματισμό ανέλαβε η βρετανική Runecraft), αλλά ήταν διαθέσιμο μόνο στην Ευρώπη. Για να έρθουμε στο 2011, όταν η Ubisoft ήταν η υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και την κυκλοφορία του The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn.

Η έκδοση αυτή του παιχνιδιού κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2011 στην Ευρώπη και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς στον υπόλοιπο κόσμο για PlayStation 3, Xbox 360, PC, Nintendo 3DS και Wii, ενώ η Gameloft ανέλαβε την κυκλοφορία του σε συσκευές iOS και Anroid.

Έτσι, μένει να μάθουμε περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως την ημερομηνία κυκλοφορίας και τον τίτλο, του νέου αυτού video game με τις περιπέτειες του Τεντέν.

