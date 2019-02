Η Google κρύβεται πίσω από εταιρείες για να μειώσει τη φορολογία της

Ένα άρθρο της Post έχει ως τίτλο: η Google φαίνεται να κρύβεται πίσω από το όνομα “Sharka LLC” για να κερδίσει 10 εκ. δολάρια σε φορολογικές ελαφρύνσεις για ένα νέο κέντρο δεδομένων στο Τέξας υπογράφοντας τόσο τις αναπτυξιακές της υπηρεσίες όσο και τους αξιωματούχους της πόλης που τους απαγορεύουν να αποκαλύψουν ότι η Google ήταν πίσω από τη συμφωνία.

Αυτό το απόσπασμα από της Post είναι αρκετά κραυγαλέο, για τη περιγραφή μιας μεγάλης εταιρείας έναντι μιας μικρής κοινότητας που πρόκειται να την παραθέσει στο σύνολό της: “I’m confident that had the community known this project was under the direction of Google, people would have spoken out, but we were never given the chance to speak,” said Travis Smith, managing editor of the Waxahachie Daily Light, the local paper. “We didn’t know that it was Google until after it passed.”

“Είμαι βέβαιος ότι αν η κοινότητα γνωρίζει ότι αυτό το έργο ήταν υπό τη διεύθυνση της Google, οι άνθρωποι θα είχαν μιλήσει, αλλά δεν μας δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να μιλήσουμε”, δήλωσε ο Travis Smith, διευθυντής της Waxahachie Daily Light, στην τοπική εφημερίδα. “Δεν γνωρίζαμε ότι ήταν η Google”. Μετά τη διαπραγμάτευση, η Sharka άλλαξε την κύρια διεύθυνσή της σε εκείνη, της έδρας της Google στο Mountain View, στη Καλιφόρνια.

Η Post επίσης τονίζει το Mildothian, του Τέξας όπως και πολλές άλλες τοποθεσίες της Αμερικής όπου η Google αποφάσισε να επενδύσει 13 δισ. δολάρια ανοίγοντας κέντρα δεδομένων και γραφεία. Η Google, ωστόσο, απάντησε στην Post ότι αυτές είναι συνηθισμένες πρακτικές της βιομηχανίας.

Συντάκτης: Αλέξανδρος Φρονιμόπουλος.