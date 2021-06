Lenovo Go Wireless Charging Kit: Ασύρματη φόρτιση για κάθε laptop

Πέμπτη, 24/06/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

To Lenovo Go Wireless Charging Kit είναι ένα νέο αξεσουάρ ασύρματης φόρτισης που μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλά laptop. To συγκεκριμένο gadget εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο στις αγορές από τον Οκτώβριο και έπειτα.

Για τη λειτουργία του Lenovo Go Wireless Charging Kit χρησιμοποιείται η τεχνολογία Power By Contact της Energy Square και όχι το πρότυπο Qi, με βάση την οποία ένα ειδικό πλαστικό προσαρμόζεται στη βάση του laptop και συνδέεται μαζί του με τη θύρα USB Type C. Μια ειδική επιφάνεια από μέταλλο μπορεί να τοποθετηθεί στο γραφείο ή τον τοίχο και να προσφέρει φόρτιση στον laptop.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Lenovo, η διάταξη ασύρματης φόρτισης μπορεί να λειτουργεί τόσο με συσκευές Windows όσο και με macOS υπολογιστές. Δεν έχουμε δει πολλές αντίστοιχες προτάσεις ασύρματης φόρτισης για laptops, κάτι που έχει το ενδιαφέρον του σε αυτή την περίπτωση, ενώ η τελική τιμή του Lenovo Go Wireless Charging Kit διαμορφώνεται στις ΗΠΑ στα 139.99 δολάρια, όταν γίνει διαθέσιμο από τις αρχές Οκτωβρίου και έπειτα.