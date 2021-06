iOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 και iPadOS 15: Όλες οι συσκευές που θα αναβαθμιστούν

Τρίτη, 08/06/2021 · Κώστας Βλαχάκης

Η Apple ανακοίνωσε τις νέες εκδόσεις λογισμικού iOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 και iPadOS 15 στο WWDC 2021. Ακολουθεί η λίστα με τα iPhone, iPad, Apple Watch και iMac και MacBook που θα μπορούν να δεχθούν τις σχετικές αναβαθμίσεις όταν αυτές θα γίνουν σταδιακά διαθέσιμες.

iOS 15

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone X, iPhone XR

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone 6S, iPhone 6S Plus

iPhone SE (πρώτη και δεύτερη γενιά)

iPod Touch (έβδομη γενιά)

iPadOS 15

iPad Pro 12,9 ιντσών (πρώτη έως πέμπτη γενιά)

iPad Pro 11 ιντσών (πρώτη έως τρίτη γενιά)

iPad Pro 10,5 ιντσών

iPad Pro 9,7 ιντσών

iPad (πέμπτη έως όγδοη γενιά)

iPad Mini (τέταρτη και πέμπτη γενιά)

iPad Air (δεύτερη έως τέταρτη γενιά)

WatchOS 8

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

macOS Monterey

iMac (late 2015 and later)

iMac Pro (2017 and later)

Mac Pro (late 2013 and later)

Mac Mini (late 2014 and later)

MacBook Pro (early 2015 and later)

MacBook Air (early 2015 and later)

MacBook (early 2016 and later)