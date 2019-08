OnePlus TV: Θα κυκλοφορήσει σε 55 ίντσες με πάνελ QLED

Το προηγούμενο διάστημα επιβεβαιώθηκε η ονομασία της πρώτης τηλεόρασης της OnePlus. Το OnePlus TV όπως θα λέγεται γνωρίζουμε ότι θα κυκλοφορήσει επίσημα τον επόμενα μήνα αρχικά στην Ινδία και σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το Bluetooth SIG, η OnePlus θα κυκλοφορήσει μία σειρά τηλεοράσεων η οποία θα αποτελείται από μοντέλα με 43, 55, 65 και 75 ίντσες.

Σήμερα, ο επίσημος λογαριασμός της OnePlus India στο Twitter επιβεβαίωσε μία από τις τέσσερις παραπάνω τηλεοράσεις, η οποία θα έχει μέγεθος 55 ίντσες και το panel θα είναι τύπου QLED.

Upgrade to an unparalleled viewing experience with a 55" QLED display on the OnePlus TV 📺

Get notified – https://t.co/LTDvaPHwH0 pic.twitter.com/Wyg4aONW9W

— OnePlus India (@OnePlus_IN) August 22, 2019