Facebook: Τρώει τεράστιο άκυρο από τον Roger Waters των Pink Floyd

Τρίτη, 15/06/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

O θρυλικός μπασίστας των Pink Floyd και ιδρυτικό τους στέλεχος, Roger Waters, αρνείται με ηχηρό τρόπο πακτωλό χρημάτων από το Facebook. Η άρνηση του Roger Waters αφορούσε στο δικαίωμα διαφημιστικής χρήσης του “Another Brick in The Wall part 2” από το Facebook.

Ο Roger Waters αποκάλυψε ότι το Facebook τον προσέγγισε με σκοπό να του προσφέρει ένα “τεράστιο ποσό χρημάτων”, όπως δήλωσε εμφατικά, προκειμένου να πάρει το δικαίωμα χρήσης του τραγουδιού “Another Brick in The Wall (Part 2)” για διαφημίσεις που θα προβάλλονταν τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Η απάντηση του Roger ήταν χαρακτηριστική: “Fuck you! No fucking way!”…

Ένας από τους λόγους που o Roger Waters έφτασε σε αυτή την απόφαση ήταν η πολιτική που ακολουθεί το Facebook αναφορικά με την υπόθεση του δημιουργού του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ. O Roger Waters θεωρεί ότι το πλέον δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο του πλανήτη ασκεί λογοκρισία σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον Τζούλιαν Ασάνζ, γεγονός που τον βρίσκει κάθετα αντίθετο.

Μάλιστα, ο Roger Waters πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας προσωπική επίθεση στον Mark Zuckerberg, στολίζοντάς τον με αρκετά… επίθετα για την επιτυχία του Facebook και το σύστημα των likes που κυριαρχεί εκεί.