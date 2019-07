Live φωτογραφίες των Galaxy Note 10 και Note 10+

Σε δεκαπέντε σχεδόν ημέρες θα αποκαλυφθεί η Note 10 σειρά της Samsung και σήμερα βλέπουμε μερικές live φωτογραφίες οι οποίες αποκαλύπτουν το design του μπροστά και πίσω μέρους. Οι φωτογραφίες εμφανίστηκαν στο Twitter από τον γνωστό leakster, Ice Universe, ο οποίος δεν γνωρίζει από που προέρχονται.

Galaxy Note10, Note10+ model.

I don't know where the photo comes from, please let me know if you know it. pic.twitter.com/XKA4qLs7yw

