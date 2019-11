Samsung Galaxy S11: Leak στο One UI 2 αποκαλύπτει ότι θα έχουν οθόνη 120Hz

Πριν λίγες ημέρες, ο γνωστός leaker Ice Universe είχε αναφέρει ότι τα Samsung Galaxy S11 δεν θα έχουν οθόνη waterfall, όπως θέλουν αρκετές φήμες. Τώρα, ο ίδιος δημοσίευσε μερικά screenshots από την τελευταία beta του One UI 2, στην οποία βλέπουμε μία ρύθμιση που αφορά τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης στα smartphones της Samsung.

Όπως αναφέρει ο Ice Universe, η ρύθμιση είναι κρυφή και ο ίδιος την εντόπισε στο Galaxy Note 9. Επίσης, σημειώνει ότι υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές, η μία ρυθμίζει το refresh rate στα 60Hz, η δεύτερη στα 90Hz και η τρίτη ενεργοποιεί την αυτόματη εναλλαγή στον υψηλότερο υποστηριζόμενο ρυθμό ανανέωσης.

Επιπλέον, ο ίδιος αναφέρει ότι, αν δεν αλλάξει κάτι στα σχέδια της κατασκευάστριας, τα Samsung Galaxy S11 θα έχουν οθόνη 120Hz.

It offers three options:

1. Turn off the high refresh rate mode and keep 60Hz

2. Turn on the high refresh rate mode and keep 120Hz

3. Turn on the high refresh rate mode and switch automatically between 60Hz and 120Hz.

— Ice universe (@UniverseIce) November 20, 2019