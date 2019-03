News Plus: Η υπηρεσία που παραβιάζει κανόνες της Apple

TV Plus, News Plus, Apple Card και Arcade είναι οι υπηρεσίες που παρουσίασε η Apple με ειδικό event στις 25 Μαρτίου. Η Apple όμως για ακόμη μία φορά παραβιάζει τους δικούς της in-app subscriptions κανόνες με την News Plus υπηρεσία. Στους κανόνες η Apple λέει πως οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι μόλις ολοκληρωθεί η free trial έκδοση θα ξεκινήσει αυτόματα η χρέωση για τον επόμενο μήνα ενώ πρέπει να τους δίνεται και η δυνατότητα ακύρωσης της συνδρομής οποιαδήποτε στιγμή.

Hey @apple, your auto-renewing subscription screen is in violation of guideline 3.1.2 and your app should be rejected.

For starters… no links to privacy policy or support page; no info on how to cancel. pic.twitter.com/drvAZRZzqi

— Dave DeLong (@davedelong) March 26, 2019