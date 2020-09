Call of Duty Warzone: Έρχεται και σε mobile, σύμφωνα με αναφορές

Μετά την επιτυχία που γνώρισε το Call of Duty Mobile στις φορητές συσκευές, η Activition φαίνεται να σκέφτεται να μεταφέρει και τον battle-royale τίτλο της, Call of Duty Warzone, στα smartphones και τα tablets. Αν αναλογιστεί κανείς την αντίστοιχη επιτυχία των PUBG Mobile και Fortnite (πριν κατέβει), τότε είναι η επόμενη λογική κίνηση.

Η ιστοσελίδα Charlie Intel βρήκε μία νέα αγγελία αναζήτησης προσωπικού στην ιστοσελίδα της Activition, η οποία αναζητεί παραγωγό για έναν νέο AAA mobile τίτλο FPS, βασισμένο στη σειρά Call of Duty. Επίσης, η αγγελία αφορά τον τίτλο “WZM”, το οποίο μεταφράζεται, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, σε WarZone Mobile. Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται και η μεταφορά των βασικών χαρακτηριστικών του Warzone από της κονσόλες και το PC στην καλύτερη δυνατή μορφή τους στις mobile συσκευές.

Το Call of Duty Warzone κυκλοφόρησε στις 10 Μαρτίου για PlayStation 4, Xbox One και PC σα δωρεάν τίτλος στο σύμπαν του Call of Duty και θα επεκταθεί μελλοντικά, για να συνδεθεί με το επερχόμενο Black Ops Cold War. Ο τίτλος ήδη αριθμεί πάνω από 75 εκατομμύρια παίκτες στις πλατφόρμες που κυκλοφορεί, οπότε είναι λογικό η εταιρεία να θέλει να επεκτείνει ακόμα περισσότερο το κοινό της.

