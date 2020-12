Ghost of Tsushima: Κέρδισε το Player’s Voice Award στα The Game Awards 2020

Οι νικητές των βραβείων στα The Game Awards προκύπτουν από έναν συνδυασμό των ψήφων του κοινού και των κριτών. Οι ψήφοι των κριτών μετρούν κατά 90% και του κοινού κατά 10%. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει στο “Player’s Voice Award” του οποίου ο νικητής, που φέτος είναι το Ghost of Tsushima, προκύπτει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Ένα πραγματικό ντέρμπι με ανατροπές

Η απονομή των The Game Awards 2020 θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, αλλά η ψηφοφορία για το “Player’s Voice Award” πραγματοποιήθηκε ήδη.

Το Ghost of Tsushima ήρθε αντιμέτωπο με τα Hades, Doom Eternal, και Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Όμως ο πραγματικός του αντίπαλος από την πρώτη στιγμή ήταν το The Last of US Part 2. Στην αρχή το TLoU2 φαινόταν να έχει κερδίσει έδαφος, αλλά στον δεύτερο γύρο το Ghost of Tsushima πέρασε μπροστά με 3% διαφορά, 11% έναντι 14%.

Στον τελικό γύρο, ο οποίος ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου, η περιπέτεια δράσης της Naughty Dog πέρασε δυναμικά μπροστά με 43% έναντι 31% για το παιχνίδι της Sucker Punch Productions. Όμως τέσσερις ώρες πριν το τέλος της ψηφοφορίας, το Ghost of Tsushima κλείδωσε τη νίκη του με 47% έναντι 33% για το TLoU2.

Ο host των The Game Awards 2020, Geoff Keighley, αποκάλυψε τον νικητή, λίγο πριν την επίσημη απονομή του βραβείου, η οποία θα λάβει χώρα στην αυριανή εκδήλωση.

The results are in! Congratulations to GHOST OF TSUSHIMA, the winner of the Player's Voice Award at #TheGameAwards https://t.co/NKXNht6F8X pic.twitter.com/Nfy6TOEm6K — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2020

